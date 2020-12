Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo Teksasa zaradi predsedniških volitev

Demokrat Joe Biden med predstavitvijo svoje administracije v Wilmingtonu. Foto Chip Somodevilla/Afp

Washington – Ameriško vrhovno sodišče je preprečilo zadnji republikanski poskus spreobrnitve novembrskih predsedniških volitev. Sedem od devetih sodnikov je zavrnilo pritožbo Teksasa zaradi odločitve Pensilvanije, Michigana, Wisconsina in Georgije za demokrata, in celoin, ki bi primer poslušala, ne bi spreobrnila volitev.Teksas ni predstavil sodno prepoznavnega interesa za volitve v drugih zveznih državah, so razsodili ameriški vrhovni sodniki. Ni jih prepričalo niti, da je tožbo podprlo sedemnajst drugih zveznih držav in 126 republikanskih članov predstavniškega doma. Naslednji korak k priznanju zmage demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna bo v ponedeljek zasedanje elektorskega kolidža. Kot običajno se pričakuje, da bodo elektorji potrdili na volitvah zbrane elektorske glasove, v letošnjem primeru Bidnovo prednost 306 glasov v primerjavi s Trumpovimi 232.Republikanski predsednik zagotovo upa, da bodo številni elektorji raje volili zanj, a bi bila to prava revolucija. Bolj verjetno je, da se bo Biden dvajsetega januarja vselil v Belo hišo, Trump pa s prvo damoin sinomna Florido. Doslej še ni izključil ponovne kandidature leta 2024, kar bi mu bilo po le enem predsedniškem mandatu dovoljeno.Trumpovo pritoževanje nad domnevno ukradenimi volitvami se tem najbrž ne bo končalo, za republikance pa bo zdaj odločilni drugi krog volitev za senatorska sedeža Georgie. Neuspeh republikancevinza obdržanje senatnih sedežev bi demokratom kljub številnim izgubam na kongresnem delu novembrskih volitev prinesel prevlado tako v izvršni kot zakonodajni veji ameriške oblasti.