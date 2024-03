Problem obilice vsega

V nadaljevanju preberite:

»Vsak film je političen. Najbolj politični pa so tisti, ki se pretvarjajo, da niso: 'zabavni' filmi. To so najbolj politični filmi od vseh, ki obstajajo. Zato, ker ne upoštevajo možnosti spremembe. V vseh okvirih govorijo o tem, da je vse v redu tako, kot je. Ti filmi so podaljšana reklama obstoječega stanja.« Wim Wenders, moja izbira za pesnika leta.

Nekaj dni pred letošnjim svetovnim dnevom poezije je mojo pozornost pritegnil esej z naslovom Največja kriza tega sveta je konec pomanjkanja – Kako je naša era obilice vsega ustvarila globalne probleme, ki nas danes preplavljajo. Avtor Francis J. Gavin, direktor Centra za globalne zadeve Henryja A. Kissingerja na univerzi Johnsa Hopkinsa SAIS, si predstavlja vesoljca, ki vsakega pol stoletja kot opazovalec prihaja na Zemljo. In kaj sporoča svojim kolegom, kako ocenjuje leto 2024?