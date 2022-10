Vse globlja občutja jeze in nepravičnosti

V nadaljevanju preberite:

Francozi tradicionalno veljajo za prekucuhe, resda stereotipno vedno znova naveličane. Predvsem pod socialističnim predsednikom Françoisom Hollandom (2012–2017) in takoj po njem so domala vsa protestniška gibanja zvodenela, pa tudi stavke so bolj kot ne izginile s sindikalistične agende. Zdaj je očitno spet čas za poulično izražanje strasti: v nedeljo so Francozi protestirali proti draginji in eko brezbrižnosti, danes pa stavkali še za višje plače.

Dinamika socialnih gibanj se ves čas spreminja. Kakor je novembra pred štirimi leti v intervjuju za Delo poudaril Laurent Joffrin, glavni in odgovorni urednik levičarskega dnevnika Libération, je bil vzrok za tedanjo apatijo v »šibkih sindikatih in vse višjem življenjskem standardu«.