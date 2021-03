Sodobna univerza kot prostor razuma ali ideologije

V nadaljevanju preberite: Med družbami so ogromne razlike in so hkrati minorne, vsaj takrat se zdi, da jih sploh ni, ko ideološko zabolehajo kronično in se tragično razkoljejo na rdeče in črno. V Franciji se prav tako čustveno prerekajo zaradi nerazumne ideologije in se politično spreminjajo v resničnostni šov: ne le za populus, ampak tudi za inteligenco. Medtem pa se, kakor ne manjka pesimističnih svaril, kolektivno poglabljajo v eno najhujših kriz po drugi svetovni vojni.