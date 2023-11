Vse najboljše, gospod predsednik, zdaj pa se upokojite

»Bila je moja enakopravna partnerica,« se je nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter v nedeljo poslovil od soproge Rosalynn, s katero sta skupaj preživela celih 77 let. Pri 99-tih letih je sam v paliativni negi, Američani pa se vse bolj sprašujejo tudi o starosti aktualnega predsednika Joeja Bidna, ki danes praznuje 81. rojstni dan. Do predsedniških volitev, na katerih spet kandidira, je še leto dni in marsikaj se lahko še spremeni, na sedanjih anketah pa mu ne kaže dobro.

Biden bo sodeč po sporočilih iz Bele hiše rojstni dan praznoval brez velikega pompa. »Carterjev sindrom«, ki ga prizadeva, ni le visoka starost, tako kot drugi zelo levo usmerjeni predsednik ZDA svoj mandat končuje z zunanjepolitičnimi krizami in domačimi gospodarskimi težavami. Sedanjega demokratskega prvaka tarejo draginja in visoke obrestne mere in za zdaj ne pomaga niti opozarjanje na nižanje inflacije. Državljane vsak nakup v trgovini z živili ali razmišljanje o nakupu stanovanja spominja na skokovito narasle cene, ki tudi zdaj ne upadajo, ampak se samo počasneje zvišujejo. Američani nočejo kupovati niti električnih avtomobilov v osrčju predsednikovega programa industrijske oživitve in obnovljivih energetskih virov.

Nekdanji predsednik Jimmy Carter s soprogo Rosalynn leta 2002. FOTO: Steve Schaefer/AFP

Celo med temnopoltimi in mladimi volivci, ki veljajo za tradicionalno demokratske, je vse več nostalgije po nizkih cenah bencina, zmanjševanju socialne neenakosti in miru v svetu pod prejšnjim republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom. Kljub gigantskim vsotam za Ukrajino pod Bidnom se vzhodnoevropski državi odmika zmaga nad napadalko Rusijo, na Bližnji vzhod se po napadu palestinskega Hamasa na Izrael vrača eksplozivnost. Tudi to spominja na Jimmyja Carterja, ki je za dolgoletni iskanje miroljubnih rešitev mednarodnih konfliktov prejel Nobelovo nagrado, njegov zaključek.v Beli hiši pa so zaznamovale kriza ameriških talcev v Iranu, naftna kriza, revolucija v Nikaragvi in sovjetska invazija Afganistana.

Bidna prizadevajo še zgodovinska migrantska kriza z domnevnimi desetimi milijoni prestopov južne meje z Mehiko v minulih treh letih ter kaos in kriminal v demokratsko vodenih mestih. Trump nasprotno pometa z vsemi izzivalci za republikansko predsedniško imenovanje, če bi bile volitve zdaj, pa bi v ključnih nihajočih zveznih državah premagal tudi demokratskega predsednika. Kljub le štirim letom manj od današnjega slavljenca mu Američani priznavajo več energije, v nasprotju z bolj konservativnimi kolegi ima zmerna stališča pri izjemno pomembnem vprašanju umetne prekinitve nosečnosti. Američanke si ne dovolijo ukazovati, kaj lahko naredijo s svojim telesom.

Volivke in volivci so videti zaskrbljeni zaradi starosti svojih vodilnih politikov in za Bidna po nedavni raziskavi javnega mnenja 71 odstotkov vprašanih meni, da je prestar za še en mandat, med njimi 54 odstotkov demokratov. Zmedeni trenutki na govorniških odrih ter nerodno branje s »trotel bobna« ne pomagajo, pa četudi so mu otroške stopnice in fizioterapija v zadnjem času prihranile sramotne padce. Mnogi Američani se bojijo, da bodo sovražne svetovne sile izkoristile šibkosti ostarelega predsednika ZDA, politični nasprotniki ga obtožujejo vztrajanja v Beli hiši za morebitno pomilostitev sina Hunterja, ki ga republikanci preiskujejo milijonskega prodajanja očetovega vpliva v tujini.

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump se lahko kljub številnim obtožnicam ta čas veseli raziskav javnega mnenja. FOTO: Michael Gonzalez Getty Images/AFP

Trump dodaja sume, da 81-letni tekmec jemlje zdravila in druga sredstva za krepitev moči in se znajde v težavah, ko ta prenehajo delovati.. Biden po drugi strani upa na ponovni negativni učinek republikanskega nasprotnika na zmernejše volivce. 91 obtožnic na štirih različnih sodiščih je prejšnjemu republikanskemu predsedniku le še povečalo privrženost zvestih volivcev, vsaj nekaj pa jih bodo morda odvrnile obsodbe. Doslej je bilo še vedno nespametno podcenjevati tudi Trumpovo sposobnost žaljenja na vse strani.

Za Bidna je pomemben adut njegova podpredsednica Kamala Harris, ki ji volivci in strankin aparat zaupajo še veliko manj, Trumpovo gibanje »naredimo Ameriko spet veliko« (maga) pa demokratski predsednik obtožuje groženj demokraciji. Lahko se zanaša, da bi številni demokrati raje kot za njegovega republikanskega predhodnika glasovali za mrtveca - kot so leta 2022 že naredili v Pensilvaniji. Ali pa za »zaspanega Joeja«, kot je Trump pred zadnjimi predsedniškimi volitvami zmerjal demokratskega tekmeca.

»Niste slišali, da je osemdeset novih štirideset,« se je samo na pol šalila predstavnica za tisk Bele hiše Karine Jean-Pierre. Biden je namesto v Beli hiši skoraj pol dosedanjega mandata preživel v počitniški vili v Delawaru, po rezultatih vladanja pa ni videti tako zelo zaspan. Uveljavil je številne gospodarske in druge programe, a so lahko tako kot pri Jimmyju Carterju prav ti največji problem. V štabu demokratskega predsednika raje upajo na nižanje obresti prihodnje leto in zadovoljstvo Američanov s številnimi infrastrukturnimi programi.