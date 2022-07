19.03 Ruske okupacijske oblasti v regiji Herson Ukrajino obtožujejo požiganja polj

Ruske oblasti v regiji Herson na jugu Ukrajine so danes Ukrajino obtožile požiganja polj, s čimer naj bi povzročili za 200.000 ton manjši pridelek pšenice v regiji. Po drugi strani Kijev za požiganje pridelka obtožuje rusko stran, pa tudi kraje zalog na zasedenih območjih ter blokiranja izvoza po morju, kar Moskva vztrajno zanika.

Izgubljeni niso le požgani pridelki, temveč so polja tudi delno minirana, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja regionalne ruske okupacijske uprave Vladimir Saldo. Pri tem je opozoril, da se bo skupni pridelek pšenice iz 1,4 milijona ton tam zmanjšal na 1,2 milijona.

Regija Herson, ki ima ključno vlogo v ukrajinski kmetijski proizvodnji, je že dlje časa skoraj v celoti pod nadzorom ruskih sil. Vendar pa so ukrajinske sile v zadnjih tednih ponovno osvojile nekaj izgubljenih ozemelj v regiji, v Kijevu pa so ob tem že napovedali nove protinapade.

16.00 EU prilagodila prepoved tranzita ruskega blaga v Kaliningrad

Rusija lahko nadaljuje železniški tranzit blaga, za katerega veljajo sankcije EU in ki je namenjen v rusko eksklavo Kaliningrad, prek ozemlja EU. Vendar je tranzit vojaškega blaga ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, za katere veljajo sankcije, prepovedan ne glede na vrsto prevoza, je danes sporočila Evropska komisija.

Evropska komisija je danes objavila dodatne smernice za države članice o tranzitu blaga iz Rusije. Te potrjujejo, da cestni tranzit blaga, za katerega veljajo sankcije EU, z ruskimi prevozniki ni dovoljen v okviru ukrepov EU, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vendar, kot so pojasnili, podobna prepoved ne velja za železniški promet, brez poseganja v obveznost držav članic, da izvajajo učinkovit nadzor.

Države članice naj preverijo, ali obseg tranzita ostaja v okviru zgodovinskih povprečij zadnjih treh let, zlasti glede na dejansko povpraševanje po osnovnem blagu v namembnem kraju, in ali ni nenavadnih tokov ali trgovinskih vzorcev, ki bi lahko povzročili izogibanje sankcijam, so navedli.

V Bruslju ob tem poudarjajo, da je tranzit vojaškega blaga in tehnologije ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, za katere veljajo sankcije, v vsakem primeru popolnoma prepovedan, ne glede na vrsto prevoza.

Kot so pojasnili, je namen današnjega besedila določiti veljavna pravila in opozoriti, da morajo države članice preprečiti vse možne oblike izogibanja omejevalnim ukrepom EU. V zvezi s tem komisija poudarja pomen spremljanja dvosmernih trgovinskih tokov med Rusijo in Kaliningrajsko oblastjo, da se zagotovi, da blago, za katero veljajo sankcije, ne more vstopiti na carinsko območje EU, so še zapisali.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi dodatne smernice pomirile naraščajoče napetosti med Rusijo in Litvo, ki je sredi junija omejila tranzit blaga s seznama sankcij EU, kot sta železo in jeklo, zaradi česar je Moskva zagrozila s protiukrepi.

Litva, ki leži med Rusijo in Kaliningradom, bo tako lahko blokirala zgolj železniške pošiljke določenega blaga, ki ima dvojno civilno in vojaško uporabo.

Pripadnik ruske vojske v Ukrajini. FOTO: Olga Maltseva/Afp

15.00 Rusijo in Ukrajino od sporazuma glede izvoza žita ločita dva koraka

Ruska in ukrajinska delegacija sta se danes v Istanbulu sestali s predstavniki ZN in Turčije, da bi prekinili več mesecev trajajočo blokado izvoza ukrajinskega žita. Obe strani trdita, da sta v pogovorih dosegli napredek, vendar tudi vztrajata pri svojih zahtevah. Po oceni ukrajinskega zunanjega ministra Dmitra Kulebe je sporazum na vidiku.

Dva koraka nas ločita od sporazuma, je v pogovoru za španski časnik El Pais, ki je bil objavljen danes, dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. Smo v zaključni fazi in zdaj je vse odvisno od Rusije, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dodal Kuleba.

Ruske zahteve vključujejo pravico do preiskovanja ladij, da bi tako, po njihovih besedah, preprečili tihotapljenje orožja. To zahtevo je Kijev zavrnil. Vedo, da bomo dobili prihodke s svetovnih trgov, če bomo začeli izvažati, to pa nas bo okrepilo, je dejal o interesih Rusije.

Res je, da trdo delamo, vendar je pred nami še dolga pot, pa je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP v torek dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je tako poskušal omiliti pričakovanja o skorajšnjem preboju v pogovorih.

Načrt ZN sicer predlaga vzpostavitev tako imenovanih varnih koridorjev, ki naj bi potekali med lokacijami, za katere je jasno, da so minirane. Strokovnjaki medtem po navedbah AFP trdijo, da je razminiranje Črnega morja zapletena operacija, ki bi lahko trajala več mesecev - predolgo za reševanje hitro naraščajoče svetovne prehranske krize.

Kijev je ob tem zahteval, da ukrajinske ladje spremljajo vojaške ladje iz prijateljske ali nevtralne države, kot je denimo Turčija. Pogajanja se zapletajo tudi zaradi vse večjih sumov, da poskuša Rusija izvažati žito, ki ga je ukradla iz regij pod nadzorom ruskih sil. Podatki ameriške vesoljske agencije kažejo, da je od začetka invazije pod nadzor Rusije prešlo približno 22 odstotkov ukrajinskih kmetijskih površin.

Pogovori v Istanbulu sicer potekajo tik pred prihajajočim srečanjem turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, ki bo prihodnji torek v Teheranu.