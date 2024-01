Vsi preobrati Charlesa Michela

V nadaljevanju preberite:

Najprej je v Bruslju po novem letu kot strela z jasnega udarila informacija, da predsednik evropskega sveta Charles Michel ne bo končal mandata, saj bo junija nastopil na volitvah v evropski parlament. Minil ni niti mesec dni in Michel si je premislil. Bil je tarča očitkov, da škoduje funkciji predsednika evropskega sveta, saj s svojim ravnanjem kaže, da je ne obravnava resno.

Še posebno bizarno bi bilo, če novega predsednika ne bi izbrali do julija, saj bi po pravilu v takšnem primeru položaj začasno prevzel voditelj predsedujoče države. To bo od 1. julija do konca leta Madžarska. Evropski svet bi z Viktorjem Orbánom na čelu postal prava farsa. Tako je belgijski liberalec z odločitvijo, da potegne zavoro in naredi obrat za 180 stopinj.

Glavna bruseljska bitka bo za položaj na čelu evropske komisije. Njena predsednica Ursula von der Leyen še odlaša z objavo, ali bo na volitvah vodilna kandidatka evropske ljudske stranke (EPP). Odločitev naj bi sporočila v prihodnjih tednih. V Bruslju dvomov, da bo šla v boj za položaj, skoraj ni.