Slovenci še niso izgubili vere v EU

V nadaljevanju preberite:

Posebna izdaja evrobarometra, naslovljena Parlemeter 2023, po navedbah evropskega parlamenta kaže, da državljani še naprej podpirajo EU in kažejo več interesa za evropske volitve prihodnje leto.

Približno dve tretjini vprašanih v EU (68 odstotkov) je povedalo, da bi se evropskih volitev verjetno udeležili, če bi te potekale prihodnji teden, kar je 9 odstotnih točk več kot jeseni 2018. V Sloveniji je delež 57-odstotni, kar je 10 odstotnih točk več kot pred petimi leti. Na zadnjih evropskih volitvah je v Sloveniji šlo na volišča le 28,89 odstotka upravičencev. To je bila ena od najnižjih volilnih udeležb v EU.

Strokovnjak za javno mnenje Andraž Zorko iz Valicona na podlagi dolgoletnih izkušenj ocenjuje, da je mogoče realno pričakovati, da bodo na koncu na evropske volitve prišle tri četrtine vprašanih od 43 odstotkov respondentov, ki so izrazili namero, da bodo najverjetneje šli volit. To nas pripelje do realnejših 32 odstotkov volilne udeležbe, kar je po Zorkovem mnenju še vedno optimistična ocena.