Washington Post obtožuje Trumpovo administracijo

Posebni preiskovalec Robert Mueller ni mogel odkriti sodelovanje predsednika Donalda Trumpa z ruskim spodkopavanjem ameriških volitev. Foto Saul Loeb/Afp

Volilna komisija ne bo več preiskovala Trumpovega plačila pornografski zvezdnici Stephanie Clifford, bolj znani kot Stormy Daniels. Foto Eduardo Munoz/Reuters Pictures

Administracijaje pridobila telefonske podatke treh novinarjev časopisa Washington Post, ki so poročali o obtožbah ruskega vmešavanja v volitve iz leta 2016. Ni še znano, kdaj je pravosodno ministrstvo pridobilo podatke o telefonskih klicihinmed sredino aprila in koncem julija 2017, pri Washington Postu domnevajo, da se je to zgodilo lani. Odgovorni urednikje poudaril globoko zaskrbljenost zaradi vladnega dostopa do komunikacije svojih poročevalcev, saj je novinarsko delo zaščiteno s prvim amandmajem k ameriški ustaviPravosodno ministrstvo je odgovorilo, da so le izvajali uveljavljene postopke, tarča pa naj ne bi bili novinarji, ampak njihovi informatorji. Nakashima, Miller in Adam Entous so v preiskovanem obdobju pisali o srečanju kasnejšega Trumpovega pravosodnega ministras tedanjim ruskim veleposlanikom v ZDA, ki ga je nekdanji senator najprej zanikal, potem pa priznal možnost le bežnih. Washington Post je o tem poročal na temelju informacij ameriških obveščevalnih služb o prestreženih Kisljakovih pogovorih s predpostavljenimi v Moskvi, da se je s Sessionsem pogovarjal o Trumpovi kampanji in zadevah, povezanih z Rusijo.Trump je zavrnil očitke sodelovanja z ruskim spodkopavanjem predsedniških volitev iz leta 2016 in res tega ni mogla ugotoviti niti obsežna preiskava nekdanjega direktorja FBI. Še več, republikanski predsednik je zvezni preiskovalni urad sam obtožil nezakonitega vohunjenja za člani njegove predsedniške kampanje, kar so že potrdile notranje preiskave, še vedno preiskuje posebni tožilecMuellerjevo preiskavo je po svoje omogočil prav Jeff Sessions, ki je zaradi očitkov na svoj račun odločitev o njej prepustil svojemu namestniku, še bolj kot njegovi stiki s Kisljakom pa je bilo doslej v središču pozornosti srečanje nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnosts tedanjim ruskim veleposlanikom. Tudi tu se je nakazovala dvomljiva vloga FBI-ja, a je Trump sodni postopek prekinil s Flynnovo oprostitvijo, menda v strahu pred sodniško pristranskostjo.Namigov na dvomljive stike prejšnjega republikanskega predsednika ZDA z Rusijo pa še ni konec. Slišati je o še enem dosjeju nekdanjega britanskega obveščevalca, potem ko Mueller ni mogel dokazati obtožb prvega o Trumpovem vulgarnem obnašanju v Moskvi in s tem povezani domnevni odvisnosti od predsednika. Vsaj ena Trumpova afera iz časov njegove prve predvolilne kampanje pa se morda zaključuje, zvezna volilna komisija ne bo več preiskovala obtožb o zlorabi kampanji namenjenih sredstev za utišanje pornografske zvezdnice. Zaradi 130 tisoč dolarjev, izplačanih pred volitvami, in nekaterih drugih obtožb je nekdanji Trumpov osebni odvetnikpristal v zaporu.