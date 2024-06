Mladi niso desni, ampak ekstremno razpršeni

V nadaljevanju preberite:

Eno najbolj bolečih spoznanj evropskih volitev v Nemčiji je zagotovo dejstvo, da so Zeleni, ki so stavili na mlade, v petih letih izgubili več kot dve tretjini te volilne baze. Zeleni so vedno nagovarjali mlade, mladi so bili na čelu vseh podnebnih protestov, so tisti, ki jih bo segrevanje ozračja najbolj prizadelo. A prav kohorta mladih med 16. in 24. letom starosti se je odrekla Zelenim in deloma odšla k desnici ter vrsti obrobnih strank. Če kaj, lahko ugotovimo, da so mladi glasovali izjemno razpršeno.