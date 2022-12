Z državljani rajha se bo ukvarjal tudi odbor za obrambo

V nadaljevanju preberite:

Potem, ko so včeraj v Nemčiji izvedli obsežno racijo proti teroristični združbi, ki je načrtovala državni udar, so danes na generalnem zveznem tožilstvu napovedali, da po zbranih dokazih pričakujejo dodatne aretacije. S primerom se bo zaradi aretacij med vojaki in policisti ukvarjal tudi odbor za obrambo zveznega parlamenta. Na tnalu je tudi stranka Alternativa za Nemčijo, saj je med pridržanimi tudi njihova nekdanja poslanka.