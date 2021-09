Z Macronovo pomočjo hitreje v schengen in do evra

V nadaljevanju preberite:

Naključje? Analitiki na Hrvaškem niso prepričani, da okoliščine niso povezane, saj so skoraj ob istem času pricurljale v javnost informacije o delovnem obisku francoskega predsednika Emmanuela Macrona pri naših južnih sosedih, hotenju, da Hrvaška končno vstopi v schengenski prostor, in napoved desnice, da pripravlja referendum proti uvedbi evra.



Kdaj naj bi Emmanuel Macron obiskal Zagreb, za zdaj ni znano. »Dobro obveščeni« viri s hrvaškega zunanjega ministrstva so zatrdili, da naj bi se to zgodilo oktobra ali najpozneje novembra. Uradni Zagreb ni zanikal obiska, med vrsticami pa je zatrdil, da je to še en dokaz o »tesnih vezeh med Francijo in Hrvaško, ki jih nekateri ocenjujejo za strateško partnerstvo«. Navsezadnje, kot so ocenili analitiki, Hrvaška in Francija še pred nekaj leti nista bili v dobrih odnosih. Predvsem v devetdesetih letih, ko je takratni francoski predsednik François Mitterrand odkrito podpiral srbsko stran v moriji na Balkanu, pozneje pa sta tako Jacques Chirac kot premier Alain Juppé vodila politike, ki so bile enkrat »take, drugič drugačne, nikoli pa preveč na strani Hrvaške«.