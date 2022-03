Za bogate tujce v Bolgariji nič več zlatih potnih listov

Bolgarija je včeraj odpravila sporno shemo izdajanja t. i. zlatih potnih listov, po kateri lahko državljani tretjih držav prejmejo državljanstvo članice EU v zameno za izdatna vlaganja v lokalno gospodarstvo. Shemo, ki se je uveljavila tudi na Malti in Cipru, so v Bruslju močno kritizirali. Bolgarija se je sedaj, kot kaže, uklonila pritisku EU.

Omenjena shema je tujcem v Bolgariji omogočila pridobitev rezidenstva, če so v državi vložili najmanj 500.000 evrov, in državljanstva, če so vložili milijon evrov. Upravičenci so bili predvsem iz Rusije, Kitajske in Bližnjega vzhoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nova bolgarska vlada, ki je boj proti korupciji določila za glavno prednostno nalogo, je januarja pozvala parlament k odpravi izdajanja teh potnih listov. Poslanci so tako v četrtek sprejeli amandma za odpravo te prakse, poroča AFP.

Med imetniki tudi bogati Rusi

Evropski parlament je v začetku meseca z veliko večino sprejel poročilo o zakonodajni pobudi za prepoved izdajanja t. i. zlatih potnih listov v članicah EU. Poslanci so shemo obsodili kot etično, pravno in gospodarsko sporno, po njihovem pa povzroča tudi resno varnostno tveganje ter spodkopava bistvo koncepta državljanstva EU.

Poslanci so Bolgarijo, Malto in Ciper, kjer se je taka shema uveljavila, pozvali, naj opustijo tako 'zlate potne liste' kot 'zlate vizume'.

Vprašanje zlatih potnih listov se je še dodatno izpostavilo ob ruski invaziji na Ukrajino, saj so med njihovimi imetniki tudi številni bogati Rusi, proti katerim so bile uvedene zahodne sankcije.

Malta je v začetku meseca napovedala, da bo zaradi ruskega napada na Ukrajino ustavila preučevanje prošenj Rusov in Belorusov ter začasno ukinila izdajanje zlatih potnih listov. Na Cipru pa trenutno obravnavajo samo vloge, vložene pred novembrom 2020.