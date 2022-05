Mufti Porić ob bajramu opozoril na posledice epidemije

Za muslimane se po koncu postnega meseca ramazana danes začenja tridnevno praznovanje ali ramazanski bajram. Osrednja bajramska slovesnost poteka v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana z začetkom ob 6.25. Zbrane je nagovoril mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, ki je tudi vodil bajramsko molitev. Ta je v nagovoru vernikom izpostavil, da je epidemija covida-19 v zadnjih dveh letih prinesla na površje vse slabosti naše družbe. Opozoril je, da Islamska skupnost v Sloveniji ni bila deležna protikoronske pomoči.

Porić je izpostavil različne pojave, od družinskega nasilja do revščine in pomanjkanja solidarnosti med ljudmi, dvojnih meril in »sebičnosti, ki so jo pokazali mnogi narodi z razdelitvijo medicinske opreme in cepiva«.

»Živeli smo v svetu za katerega smo mislili, da obstajajo določena merila med narodi in ljudmi na splošno, ki so enaka za vse. Posebej je bilo to poudarjeno v evropski skupnosti narodov. S pojavom epidemije se je izkazalo, da živimo v krutem času in prostoru sebičnosti,« je dodal mufti ter opozoril na škodljiv vpliv dezinformacij na oblikovanje mnenj o sami epidemiji in njenem obvladovanju. Po njegovih besedah je epidemija vplivala tudi na medčloveške stike, na družine in mlade, obenem se je povečala brezposelnost, mnogi v Sloveniji živijo pod pragom revščine.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Bajramske slovesnosti so organizirane v sedemnajstih mestih: v Ljubljani, Kopru, Mariboru, na Jesenicah, v Kranju, Tržiču, Škofji Loki, Postojni, Ajdovščini, Sežani, Kočevju, Trbovljah, Novem mestu, Krškem, Celju, Velenju in Novi Gorici, so v sporočilu za javnost zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Bajram je praznik, ki ga muslimani praznujejo ob koncu ramazana in označuje poseben duhovni čas. Ti dnevi so po njihovih navedbah intimen in oseben počitek za dušo in telo. Duša je lahko vesela, ker se je v mesecu ramazanu izpopolnjevala in gradila svoj plašč pobožnosti, telo je veselo, ker se v bajramskih dnevnih ob hrani in pijači lahko sprosti v družbi družinskih članov, prijateljev in sosedov, so zapisali.

Dodali so, da bajram označuje radost v dušah vernikov, ki so s postom čistili svoje srce sovraštva in negativnosti. Takrat se pozabljajo morebitne zamere, obiskujejo sorodniki, prijatelji, sosedi in obdarujejo otroci.

V duhu dobrih medsosedskih odnosov bo danes med 17.30 in 19.30 uro na ploščadi muslimanskega centra potekalo praznovanje ramazanskega bajrama s sosedi. Ob tej priložnosti se bodo udeleženci seznanili s pomenom praznika, ogledali notranjost džamije in poskusili bajramsko baklavo.