Za razkritja iz Vučićeve kleti tožilstvu ni mar

Delo v klicnem centru, iz katerega vsak dan več kot sto ljudi kliče volivce po Srbiji in jih sprašuje, ali bodo na volitvah 17. decembra volili vladajočo Srbsko napredno stranko (SNS), lahko dobi le tisti, ki obljubi, da bo glasoval za vladajočo SNS, in to dokaže s fotografijo svojega volilnega lističa. Dobro organizirani model pridobivanja glasov, ki se financira na nepregleden način, je razkrila raziskovalna novinarka, ki je nekaj časa pod krinko delovala v klicnem centru.