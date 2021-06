Za sestrelitev malezijskega letala krivi Rusi in Ukrajinec?

Skoraj sedem let po sestrelitvi letala družbe Malaysia Airlines MH17 nad vzhodno Ukrajino, ko je umrlo skoraj tristo ljudi, se je danes v Amsterdamu začel glavni del sojenja. V odsotnosti štirih obtoženih je sodnik Hendrik Steenhuis zagotovil, da bodo obsežno dokumentacijo predstavili nevtralno in nepristransko, po nemški tiskovni agenciji dpa poroča STA.



Letalo, ki je bilo na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur, je bilo sestreljeno 17. julija 2014. Ubitih je bilo vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu. Večina potnikov je bilo Nizozemcev, zato sojenje tudi poteka na Nizozemskem, v posebno varovanem poslopju v bližini amsterdamskega letališča.



Tožilstvo je zaradi umora 298 ljudi obtožilo tri Ruse, Sergeja Dubinskega, Igorja Girkina in Olega Pulatova ter Ukrajinca Leonida Harčenka, ki naj bi bili odgovorni za sestrelitev letala. Tožilstvo trdi, da so štirje obtoženi na višjih položajih proruskih separatistov. Trenutno naj bi bila četverica v Rusiji, le enega od njih pa zastopa odvetnik.



»Do danes ni nihče prišel in priznal delne krivde za strmoglavljenje MH17,« je povedal sodnik. Steenhuis je poudaril, da je pomembno preučiti dokaze na javnem sojenju kljub odsotnosti obtoženih. »Na splošno je pomembno za družbo in predvsem svojce, da je zaslišanje javno, da po bo letih preiskovanja več znano o rezultatih preiskave,« je dodal.



Malezijsko potniško letalo, ki je julija 2014 strmoglavilo na vzhodu Ukrajine, je po ugotovitvah mednarodne ekipe preiskovalcev zadela raketa vrste buk, ki so jo na območje pripeljali iz Rusije. Letalo je sicer v času strmoglavljenja letelo nad delom Ukrajine, ki je bil pod nadzorom proruskih upornikov. Med žrtvami sestreljenega letala na letu MH17 je bilo tudi 193 Nizozemcev, 27 avstralskih državljanov in 43 Malezijcev.



Ruska vlada vztrajno zanika vpletenost v incident.



Sojenje se je uradno začelo marca lani, vendar so se ukvarjali predvsem s pravnimi postopki, kot je na primer sprejemljivost dokazov glede strmoglavljenja. Sodišče pa je danes začelo s splošnimi temami, kot je pregled obstoječe dokumentacije. Sledili bodo trije dnevi razprave. V torek bodo začeli s tridnevno predstavitvijo obstoječe dokumentacije, ki se razteza na več kot 60.000 straneh, priloženi pa so tudi številni video in zvočni posnetki ter fotografije. Sodnik je danes še opozoril, da se bodo zaradi obsežnosti dokumentacije posvetili predvsem ključnim delom dokazov in se ne bodo spuščati v vse podrobnosti.

Skupno naj bi glavni del sojenja predvidoma trajal do 9. julija. V septembru pa bodo lahko pred sodiščem spregovorili tudi svojci žrtev.

