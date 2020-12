8.00 Nekatere članice EU s cepljenjem začele že v soboto

7.20 V EU se začenja cepljenje

7.15 Začenja se cepljenje v Sloveniji

Nemčija, Madžarska in Slovaška so cepljenje proti covidu-19 začele že v soboto, dan pred današnjim skupnim začetkom množičnega cepljenje v veliki večini držav članic EU, tudi Sloveniji. Štiri države bodo kampanjo cepljenja s cepivom Pfizerja in BioNTecha začele v ponedeljek, Nizozemska pa 8. januarja.Kampanja cepljenja naj bi se skupaj začela danes, a so v treh državah prve državljane cepili že v soboto. V Nemčiji je cepivo kot prva prejela 101 leto stara Edith Kwoizalla, oskrbovanka doma za starejše v zvezni deželi Saška-Anhalt. Skupno naj bi cepili že 40 oskrbovancev doma in 10 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Nemški zunanji minister Jens Spahn je v soboto v luči spodbujanja ljudi k cepljenje pozval k skupnim nacionalnim prizadevanjem, češ da je cepivo nujno za poraz pandemije. Na Madžarskem je pot cepljenju odprla zdravnica Arienne Kertesz iz bolnišnice v Budimpešti. Na Slovaškem pa je cepivo kot prvi prejel specialist za nalezljive bolezni Vladimir Krcmery v mestu Nitra na zahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V veliki večini članic Evropske unije, tudi v Sloveniji, se bo danes začelo množično cepljenje prebivalstva proti covidu-19. Pri cepljenju bodo imeli prednost oskrbovanci domov za starejše ter zdravstveni delavci. Štiri države bodo kampanjo cepljenja začele v ponedeljek, Nizozemska pa 8. januarja, medtem ko je Madžarska začela cepiti že v soboto.Članice unije so prve pošiljke cepiva Pfizerja in BioNTecha, ki je primerno za starejše od 16 let, prejele v soboto. Vsaka je dobila 9750 odmerkov. Pošiljke cepiva so iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu v članice EU ob poostrenih varnostnih ukrepih po večini prispele v zgodnjih urah sobotnega dopoldneva.Kdo bo najprej prejel cepivo, se je odločila vsaka država članica posebej. Nekatere, med njimi Italija in Madžarska, bodo prve odmerke namenile zdravstvenemu osebju. Drugje, na primer na Hrvaškem in v Španiji, bodo po napovedih najprej cepili oskrbovance domov za starejše. Kasneje, ko bodo države prejele več cepiva, naj bi bilo cepljenje proti covidu-19 dostopno vsem.Slovenija je v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha proti covidu-19. Prevzeli so ga v UKC Ljubljana in ga nato predali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), od tam pa bo danes nadaljevalo pot do zdravstvenih domov, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih za starejše.Najprej bodo danes cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli in so v cepljenje privolili. Med prvimi bodo cepljeni tudi zdravstveni delavci, ki v domovih za starejše delajo neposredno z oskrbovanci, in tudi nekaj najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, je v soboto povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeŽe prihodnji teden Slovenija pričakuje novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu. Ob registraciji cepiv še drugih proizvajalcev bi se nato lahko dinamika stopnjevala in vladni govorec za covid-19pričakuje, da bi lahko do konca maja ali začetka junija v državi dosegli polovično precepljenost.Pristojni prebivalce pozivajo, naj se odločijo za cepljenje, ko bodo prišli na vrsto. »Zdaj imamo na voljo cepivo, ki je varno in učinkovito za vse,« je v soboto dejal predstojnik centra za nalezljive bolezni v NIJZ. Prebivalce je posvaril, naj ne skočijo »na prvo žogo« ob dezinformacijah in lažnih preplahih, ki se bodo verjetno pojavili