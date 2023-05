Začetek pogajanj o končnem besedilu ljubljansko-haaške konvencije

Tristo udeležencev iz več kot sedemdesetih držav je dopotovalo v Ljubljano na največjo diplomatsko konferenco v zgodovini samostojne Slovenije. Konferenca je namenjena usklajevanju končnega besedila nove konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev proti človečnosti, vojnih in drugih mednarodnih hudodelstev (konvencije MLA), pri oblikovanju katere je Slovenija v zadnjem desetletju igrala pomembno vlogo.

Z naraščanjem števila nacionalnih pregonov najhujših mednarodnih kaznivih dejanj, za katere velja univerzalna jurisdikcija, se je okrepila potreba po vzpostavitvi sodobnega mednarodnega postopkovnega pravnega okvira za medsebojno pravno pomoč in izročitev. Ambicija organizatorjev konference je zapolnitev trenutne pravne praznine na tem področju z novo mednarodno pogodbo: ljubljansko-haaško konvencijo.

»Pred nami je ogromna naloga vzpostavitve pravne podlage, ki nam bo omogočila učinkovitejše preiskovanje in pregon najhujših kaznivih dejanj ter hitrejše odzivanje. Ta korak vidim kot naslednji mejnik v našem skupnem boju proti nekaznovanosti. S sprejetjem konvencije o medsebojni pravni pomoči bomo vzpostavili novo obdobje odgovornosti,« je med uvodnim nagovorom poudarila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

Konferenca bo v ljubljanskem Hotelu Union potekala do konca prihodnjega tedna. FOTO: Blaž Samec/Delo

Z odra unionske dvorane so udeležence nagovorili tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in predstavniki petih držav tako imenovane jedrne skupine pobudnic konvencije MLA: Belgije, Nizozemske, Mongolije, Senegala ter Argentine.

Ministrica Švarc Pipan je dvotedensko konferenco opisala kot začetek »končne, a ključne faze« v procesu pogajanj in izrazila prepričanje, da bo delegatom v Ljubljani uspelo preseči razlike ter poiskati skupne rešitve za izboljšanje nacionalnih postopkov in mehanizmov učinkovitega mednarodnega sodelovanja.

Kako uspešna bodo pogajanja, bo po neuradnih informacijah jasno šele drugi teden konference, ko se bo izkristaliziral obseg razhajanj med sodelujočimi državami.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, zunanja ministrica Tanja Fajon in nizozemska ministrica za pravosodje Dilan Yeşilgöz-Zegerius pred začetkom konference. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vsi predstavniki jedrne skupine držav so poudarili pomen učinkovitega boja proti nekaznovanosti posameznikov, odgovornih za najhujše zločine. »Njihov pregon ni le namenjen vzpostavljanju odgovornosti, ampak tudi pošiljanju močnega sporočila celotni mednarodni skupnosti, da se teh zločinov nikoli ne bo toleriralo,« je v svojem nastopu opozorila belgijska ministrica za zunanje zadeve Hadja Lahbib.

Odsotnost učinkovitega pravnega okvira za medsebojno pravno pomoč in izročitev po besedah nizozemske ministrice za pravosodje Dilan Yeşilgöz-Zegerius pomeni, da je na nacionalni ravni težje odkrivati in preganjati mednarodna kazniva dejanja, to pa omogoča storilcem, da se na koncu izognejo pravici. Trenutno pravno praznino na tem področju je ministrica primerjala s Tromostovjem in prometnimi zamaški, ki jim je bilo središče Ljubljane priča, preden so poleg prvotnega mostu zgradili še dva. »Takšna praznina je lahko vzrok, da se preiskave zločinov ustavijo. Zato je Nizozemska tako zavezana temu, da to težavo premostimo.«