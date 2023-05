Slovenija se je pri stanju pravic LGBT+ uvrstila za Hrvaško in Avstrijo

Slovenija se je v rednem letnem pregledu stanja pravic skupnosti LGBT+, ki ga objavljajo pri organizaciji Ilga Europe, uvrstila za Hrvaško in Avstrijo ter pred večino vzhodnoevropskih držav, ki se tradicionalno uvrščajo na dno seznama.

Najslabši položaj pravic LGBT+ je bil zabeležen v Belorusiji, Rusiji in Turčiji. Med članicami Evropske unije je na zadnjem mestu ponovno Poljska, sledita ji Romunija in Bolgarija. Najbolje je za pravice istospolno usmerjenih poskrbljeno na zahodu in severu stare celine, država z najvišjim rejtingom pa je tokrat Malta, ki se je uvrstila pred Belgijo, Dansko in Španijo.

Seznam odraža razmere v evropskih državah med januarjem in decembrom lani, oblikovan pa je na podlagi vrste indikatorjev na različnih področjih: od zagotavljanja enakosti in nediskriminacije istospolno usmerjenih do pregona sovražnega govora ter obstoja zakonske podlage za priznanje (spremembe) spola.

Premiki na bolje v Sloveniji

Med dogodki, ki so najbolj zaznamovali Slovenijo v zadnjem letu, poročilo izpostavlja odločitev ustavnega sodišča o legalizaciji porok istospolnih parov oziroma njihove posvojitve otrok. Z uzakonitvijo odločitve je Slovenija, kot navajajo pri Ilga Europe, postala prva nekdanja socialistična evropska država, ki je uredila to področje.

Poročilo omenja tudi menjavo vlade oziroma poraz Slovenske demokratske stranke na lanskih volitvah v državni zbor. Z novo vlado pod vodstvom Gibanja Svoboda se je po oceni organizacije znatno izboljšala komunikacija oblasti s civilno družbo.

Slovenija se je v analiziranem obdobju znašla tudi v skupini devetih držav, skupaj z Avstrijo, Belgijo, Estonijo, Ciprom, Francijo, Grčijo, Irsko in Litvo, ki so se odločile odpraviti prepovedi ali znižati obdobja odloga darovanja krvi za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.