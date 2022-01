Zadnji simbol ustaštva se poslavlja

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški profesor, politični analitik, filozof in intelektualec, nekdanji predsednik hrvaškega helsinškega odbora in aktivni opazovalec dogajanja na Hrvaškem Žarko Puhovski je doslej z izjavami že nekajkrat razvnel javnost. Tudi tokrat, ko je dejal, da komaj čaka, da bo »Hrvaška uvedla evro in se poslovila od kune, zadnjega, največjega simbola ustaškega režima«. Kaj hujšega za številne državljane, zlasti privržence desnih političnih opcij.