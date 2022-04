Zadnji spopadi za Mariupolj

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem času se je pokazalo, da če hočete izvedeti, kaj se dogaja na ukrajinski fronti in kakšni so nadaljnji načrti ruskih napadalcev, morate biti pozorni na to, kar na svojih družbenih omrežjih objavlja trdoroki voditelj ruske severnokavkaške republike Čečenije Ramzan Kadirov, ki je v boj proti ukrajinskim »nacistom« poslal svoje najbolj izurjene borce.