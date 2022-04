Zahod proti Rusiji, svet proti zahodnocentrizmu

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini v nasprotju s prepričanjem Zahoda sveta ni razdelila na dva pola, na protirusko zavezništvo in proruske sile osi, pač pa je razkrila neizogibno posledico v zadnjih tridesetih letih pospešene globalizacije: oblikovanje multipolarnega sveta.

Enakomerneje porazdeljena gospodarska in geopolitična moč mnogim državam dovčerajšnjega globalnega juga ponuja priložnost za kritiko zahodnocentričnega pogleda.

Vsakdo ve, kje je bil na dan terorističnega napada na ZDA. Sama sem odganjala zgodnjeseptembrsko virusno okužbo, zadovoljna, da sem lahko povprečen torek preživela pod odejo, namesto v tretjem letniku srednje šole. Vsakdo ve, kateri načrti so se mu porušili, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo.

Moji so živeli še skoraj teden dni, saj med morsko plovbo brez signala in interneta s posadko nismo nič vedeli o tem, da se je vmes končal svet, kakršnega smo poznali. In vsakdo ve, katera misel se mu je utrnila prva, ko se je zjutraj vklopil v svetovno omrežje in prebral, da proti Kijevu letijo rakete in da so ruski tankovski konvoji ponoči iz več smeri prečkali ukrajinsko državno mejo.