Zahvalni puran na prebujeni način

Več kot 90 odstotkov Američanov je tudi letos praznovalo zahvalni dan, večina doma, s sorodniki in prijatelji, ali v bližnjih restavracijah. Po izbruhu »prebujenega upora« (woke) proti tradicionalnim resnicam in razmerjem v družbi je vse bolj pod vprašajem tudi skupna pojedina angleških puritancev in prvotnih prebivalcev Amerike novembra 1621, ki je doslej veljala za bistvo amerištva.