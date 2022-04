Zakonodajalci v Moskvi pripravljajo povračilne ukrepe

V nadaljevanju preberite:

Besedna vojna o tem, kaj se je zares zgodilo v Buči, se nadaljuje. V Moskvi so zatrdili, da Ukrajinci pripravljajo še več »lažnih provokacij«, v Kijevu pa so obtožili Ruse, da v Mariupolju na enem mestu zbirajo trupla Ukrajincev, ki so jih sami ubili, da bi jih predstavili kot žrtve ukrajinskih vojakov. Zahod uvaja vedno nove sankcije ter izganja ruske diplomate, zakonodajalci v Moskvi pa pripravljajo povračilne ukrepe.