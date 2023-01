Zamenjava ministrice buri duhove pri HDZ

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški premier Andrej Plenković je v tretjem letu sedanjega mandata opravil še eno rekonstrukcijo vlade. Zapuščata jo nestrankarski minister za gradbeništvo, prostor in državno premoženje Ivan Paladina in Nataša Tramišak, ministrica za regionalni razvoj in sklade EU iz vrst HDZ.