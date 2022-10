Zanašanje na Putinovo racionalnost je slab recept za prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Ko je Beatrice Fihn leta 2017 v imenu mednarodne kampanje za jedrsko razorožitev Ican na podelitvi v Oslu prevzela Nobelovo nagrado za mir, so se jedrske grožnje zdele obvladljive. Pet let zatem se pojavljajo skrbi, da bi lahko bila Rusija prva država po letu 1945, ki bi prekršila jedrski tabu. V intervjuju s švedsko pravnico več o nevarnostih zanašanja na teorijo odvračanja in o tem, zakaj verjame, da bi se tudi članice Nata morale pridružiti pogodbi o prepovedi jedrskega orožja (TPNW).