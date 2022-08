V močni francoski delegaciji tudi zgodovinar in kuharski chef

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Francijo in Alžirijo so kaotični in že nekaj časa napeti, morda je zdaj priložnost, da jih Emmanuel Macron in njegov alžirski kolega Abdelmadžid Tebun nekoliko zgladita. Francoski predsednik se je danes odpravil na tridnevni uradni obisk v Alžirijo, kjer bodo teme pogovorov predvsem povezave med državama, a tudi ruska vojna v Ukrajini in zato, kakor poudarjajo v nekaterih francoskih medijih, alžirski plin za francoske oziroma evropske odjemalce. Gospodarska diplomacija ima energetsko podvejo.

Pri odpiranju novega poglavja v zapletenih francosko-alžirskih odnosih spremlja Emmanuela Macrona sedmerica ministrov ter med njimi ministrica za Evropo in zunanje zadeve Catherine Colonna, finančni minister Bruno Le Maire in minister za notranje zadeve Gérald Darmanin. V močni delegaciji okoli 90 ljudi so še od poslancev in političnih svetovalcev, kot je Jack Lang, na primer, ter gospodarstvenikov, kakršen je Xavier Niel, denimo, do zgodovinarja Benjamina Storaja, kuharskega chefa Mohameda Cheikha itd. Pokrpali naj bi, kar se je v zadnjem obdobju razparalo.