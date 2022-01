Zaradi bakterij, odpornih na antibiotike, po svetu umrlo več kot milijon ljudi

Zaradi bakterij, odpornih proti antibiotikom, je leta 2019 po svetu umrlo 1,2 milijona ljudi oziroma več kot za aidsom ali malarijo, je pokazala doslej največja študija o protimikrobni odpornosti, objavljena v reviji Lancet.

Študija ugotavlja tudi, da je protimikrobna odpornost imela vlogo pri še do 3,68 milijona drugih smrti.

»Ti podatki razkrivajo resnični obseg odpornosti proti antibiotikom po vsem svetu in so jasen znak, da moramo v boju proti tej grožnji ukrepati takoj,« je dejal soavtor študije Cris Murray z Univerze v Washingtonu.

Večina smrti zaradi odpornosti proti antibiotikom je bila posledica okužb spodnjih dihal ter okužb v krvnem obtoku, ki lahko vodijo v sepso. Za najbolj smrtonosno velja MRSA (bakterija Staphylococcus aureus, odporna proti meticilinu), z visoko ravnjo odpornosti proti antibiotikom pa povezujejo tudi bakterijo E.coli in še nekatere druge, poroča BBC.

Antibiotiki. FOTO: Shutterstock

Največ okužb v podsaharski Afriki in na jugu Azije

Najbolj ogroženi so majhni otroci, saj je ena od petih žrtev mlajša od pet let, največ žrtev pa okužbe terjajo v podsaharski Afriki in na jugu Azije.

Ocene za 204 države in ozemlja so temeljile na podatkih iz različnih virov, vključno s sistemi javnega zdravstva, mrežami farmacevtskega nadzora in prejšnjimi študijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protimikrobna odpornost nastane, ko se bakterija razvije tako, da postane imuna proti delovanju antibiotikov.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi tega problema že razglasila svetovno zdravstveno krizo in ustanovila delovno skupino za preučevanje alternativnih načinov zdravljenja, poroča AFP.