Zaradi izbruha Etne zaprto letališče v Catanii

Zaradi izbruha ognjenika Etna so danes začasno zaprli letališče v sicilskem mestu Catania. V zadnjih dneh je vulkan okrepil svojo aktivnost, saj pogosto bruha pepel in lavo, kar predstavlja nevarnost za letalski promet, poročajo tuje tiskovne agencije.

Lete so bodisi odpovedali bodisi preusmerili na druga letališča, so sporočili iz družbe, ki upravlja letališče. Znova bo začelo obratovati, ko se vulkan umiri.

FOTO: Etna Walk/Marco Restivo/Reuters

Etna, eden najaktivnejših vulkanov na svetu, je v začetku tega meseca že bruhala vroč pepel in lavo. Že takrat so začasno zaprli letališče v Catanii, ki je sicer eno pomembnejših na otoku in ima več prihodov kot letališče v Palermu.