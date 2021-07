Teheran zaradi Janševih izjav zahteva pojasnila slovenske vlade

Novoizvoljeni predsednik Irana Ebrahim Raisi. FOTO: Atta Kenare/AFP

Iransko zunanje ministrstvo je zaradi izjav premierja, ki je na dogodku v organizaciji iranske diaspore pozval k preiskavi pokola v Iranu leta 1988, na pogovor poklical slovensko veleposlanico v Teheranu Kristino Radej , poročajo iranski mediji. Teheran je zahteval pojasnilo slovenske vlade.Kot na spletu poroča iranska tiskovna agencija Irna, je iransko zunanje ministrstvo po udeležbi slovenskega premierja na virtualnem srečanju »teroristične skupine« veleposlanico Slovenije v Teheranu poklicalo na pogovor.Na pogovoru so obsodili udeležbo Janše na srečanju. Veleposlanici so povedali, da je udeležba »v nasprotju z običajno diplomatsko prakso in duhom medsebojnih odnosov«. »Podpiranje terorističnih skupin je v nasprotju z ustanovno listino Združenih narodov, mednarodnimi načeli in vrednotami človekovih pravic ter je nesprejemljivo,« je uradnik iranskega zunanjega ministrstva povedal slovenski veleposlanici.Radejeva je zagotovila, da bo nasprotovanje prenesla svoji državi, poroča Irna.Janša je v soboto na dogodku Free Iran World Summit, ki ga vsako leto organizira iranska diaspora, pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988. V videonagovoru je podprl vzpostavitev neodvisne komisije Združenih narodov o tem pokolu, h kateri je nedavno pozval preiskovalec ZN za človekove pravice v IranuPreiskovalna komisija je po Janševih besedah pomembna, da bi osvetlila pokol in pomagala družinam žrtev, da bi dosegle pravico. »To je še posebej pomembno v luči dejstva, da bo prihodnji predsednik Irana, ki ga organizacija Amnesty International zaradi njegove domnevne vloge v pokolu obtožuje zločinov proti človečnosti,« je dodal premier trenutno predsedujoče države Svetu EU.STA je v zvezi s tem na slovensko ministrstvo za zunanje zadeve naslovila več vprašanj, na odgovore še čaka.