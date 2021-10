Zaradi nasilja nad migranti Hrvaška suspendirala tri policiste

Individualni prekrški

»Za pretepanje nekdo mora odgovarjati«

Opozorila nevladnikov in humanitarnih organizacij

Glavni direktor hrvaške policijeje danes potrdil, da so zaradi hujših kršitev službenih dolžnosti ob meji z BiH suspendirali tri pripadnike posebnih enot policije. Hrvaški notranji ministerpa je izjavil, da je preiskava potrdila, da so bili hrvaški policisti nasilni do nezakonitih migrantov ob meji z BiH.Milina je dejal, da so po opravljeni strokovni preiskavi zaenkrat suspendirali tri pripadnike posebnih enot policije zaradi hujše kršitve službene dolžnosti. Proti trojici so sprožili še disciplinski postopek. Dogodek bo obravnavalo tudi državno tožilstvo.Povedal je, da so se kršitve zgodile v delovnem času ter da se zastavlja vprašanje, zakaj policisti niso imeli službenih uniform. Dodal je, da gre za tri pripadnike posebnih enot policije, ki so prišli pomagati kolegom ob meji Hrvaške z BiH. Kot je poudaril, je trojica ravnala individualno. Prej niso bili znani po kršitvah policijskih pooblastil.Milina je zanikal ugibanja medijev, da je hrvaška policija sprožila operacijo Koridor za ustrahovanje in zlorabo migrantov. Povedal je, da je operacija Koridor usmerjena izrecno v boj proti tihotapcem ljudi ter da so med njo večkrat rešili migrante, tudi iz situacij, ki so bile življenjsko nevarne.Tudi podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je danes novinarjem v Luxembourgu potrdil, da so v preiskavi ugotovili, da so bili hrvaški policisti nasilni do nezakonitih migrantov ob meji z BiH. Božinović prav tako domneva, da gre za »individualne prekrške nekaj policistov«.»Zagotovo bodo vsi postopki, vključno s preiskavo o dogodkih, dali odgovore na vsa vprašanja, ki nas zanimajo«, je dodal. »Če se bo pokazalo, da je šlo za prekoračitev policijskih pooblastil, bodo sledile sankcije«, je še napovedal Božinović, ki se je udeležil današnjega srečanja notranjih ministrov članic EU v Luxembourgu.Božinović ocenjuje, da dogodki ne bodo vplivali na hrvaške načrte za vstop v schengensko območje. Prav tako ne pričakuje negativnih političnih odzivov drugih držav članic EU.Tudi hrvaški predsednikje po današnji udeležbi na otvoritvi letne skupščine evropske novinarske zveze (EFJ) v Zagrebu dejal, da je treba počakati do konca preiskave ter da za pretepanje migrantov nekdo mora odgovarjati.Za hrvaškega premierjaje nasilno ravnanje policistov prav tako nesprejemljivo, kar je ponovil tudi danes. »Na posnetkih se ne vidi, da bi migranti grozili komurkoli. To je sramota in zelo slabo. Če so storilci iz sistema države, bodo odgovarjali«, je dejal po današnji udeležbi na slovesnosti ob dnevu hrvaškega sabora. Povedal je, da poročila o preiskavi še ni dobil.Hrvaška komercialna televizija RTL je v sredo zvečer objavila posnetke, na katerih je videti moške z zakritimi obrazi, ki preganjajo migrante iz Hrvaške čez reko Korano v Bosno in Hercegovino. Posnetki prikazujejo, kako ljudi tepejo s palicami, kakršne imajo pripadniki posebnih enot hrvaške policije. Videti je tudi dele uniform in kose orožja, ki so podobni uniformam in oborožitvi posebnih enot hrvaške policije.V reportaži so navedli, da so posnetki iz junija letos, nastali so v okviru osemmesečne novinarske preiskave s kolegi iz francoskega časnika Liberation, nemškega tednika Der Spiegel, švicarske javne televizije SFR, dunajskega uredništva nemške javne televizije ARD, nizozemske novinarske mreže Lighthouse in še nekaterih medijev.Številni svetovni mediji ter nevladne in humanitarne organizacije so v preteklih letih večkrat opozarjali na pričevanje ilegalnih migrantov o nezakonitem nasilnem vračanju čez mejo t.i. push backih in nasilju hrvaških policistov. Hrvaško notranje ministrstvo je vse obtožbe zanikalo.