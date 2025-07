Zaradi poveličevanja nacizma Kanye West ostal brez koncerta

Slovaški glasbeni festival Rubicon, ki naj bi prihodnji teden gostil ameriškega raperja Kanyeja Westa, danes uradno znanega kot Ye, je bil odpovedan. Odločitev je prišla po silovitem odzivu javnosti in pritisku, ki je sledil napovedi nastopa glasbenika, čigar kariero v zadnjih letih bolj kot glasba zaznamujejo antisemitski izpadi in poveličevanje nacizma.

Kot so sporočili organizatorji, je bila odpoved posledica »pritiska medijev ter umika več nastopajočih in partnerjev«.

Festival, ki naj bi potekal v Bratislavi med 18. in 20. julijem, je bil oglaševan kot edini letošnji Westov nastop v Evropi. A namesto glasbenega spektakla je napoved sprožila plaz ogorčenja. Vse se je začelo s peticijo, ki jo je podpisalo več kot šest tisoč ljudi. V njej so, kot poroča Guardian, zapisali, da je Westov nastop »žalitev zgodovinskega spomina, poveličevanje vojnega nasilja in poniževanje vseh žrtev nacističnega režima«.

West je marca na omrežju x objavil: »Ta novi album ima antisemitski zvok. Moj novi zvok se imenuje antisemitski.« Foto X.com/@kanyewest

Poudarili so, da se West »večkrat in odkrito oklepa simbolov in ideologije, povezane z najtemnejšim obdobjem sodobne svetovne zgodovine«. Zgodovinski kontekst je na Slovaškem še posebej boleč, saj je bilo med drugo svetovno vojno več kot 70.000 slovaških Judov izročenih nemškim oblastem in umorjenih v koncentracijskih taboriščih.

Pritisk se je stopnjeval, ko so svoj umik z dogodka naznanili nekateri slovaški glasbeniki, nato pa je od projekta odstopil tudi eden od dveh glavnih organizatorjev. Piko na i so dodali slovaški mediji, ki so, kot navaja BBC, razkrili, da je bilo prizorišče na obrobju Bratislave še vedno nepožeto pšenično polje, kar je vzbudilo dvome o izvedljivosti dogodka. Na koncu je objavo o koncertu s svojega profila na instagramu izbrisal tudi sam Ye.

Kaplja čez rob je bila Westova pesem Heil Hitler, ki jo je izdal 8. maja, ravno na 80. obletnico poraza nacistične Nemčije. Skladba, ki se konča z vzorcem govora Adolfa Hitlerja iz leta 1935, v katerem nacistični voditelj poziva privržence, naj »stojijo zanj, kot je on stal zanje«, je bila v Nemčiji zaradi spodbujanja sovraštva takoj prepovedana.

Čeprav so jo umaknili z večine pretočnih platform, je našla svoje zatočišče na omrežju x Elona Muska. West je sicer kasneje, kot poroča BBC, trdil, da je »opravil z antisemitizmom«, in izdal novo različico pesmi Hallelujah, v kateri je nacistične reference zamenjal z besedili o krščanstvu.

V sredo zvečer so organizatorji festivala Rubicon na instagramu objavili uradno izjavo. »Z obžalovanjem sporočamo, da festivala Rubicon letos ne bo,« so zapisali. »To ni bila lahka odločitev. Zaradi pritiska medijev in umika več izvajalcev ter partnerjev festivala nismo mogli izvesti na ravni kakovosti, ki si jo zaslužite.«

Dodali so, da to ni konec festivala in da se nameravajo vrniti močnejši. Kupce vstopnic so prosili za potrpežljivost in obljubili, da bodo informacije o vračilu denarja posredovali v 14 dneh. Kot še navajajo nekateri mediji, naj bi organizatorji lokalnim oblastem sporočili, da se Westov koncert seli v Prago septembra, sam festival pa naj bi se prihodnje leto prav tako preselil v češko prestolnico.

Zaradi spornih izjav so z raperjem prenehale sodelovati številne agencije za talente. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Odpoved na Slovaškem je le zadnji v vrsti udarcev za nekdaj slavnega glasbenika. Zaradi njegovih izjav in dejanj, med drugim je prodajal majice s svastiko, so z njim prenehale sodelovati agencije za talente, kot sta CAA leta 2022 in 33 & West leta 2025.

Pred kratkim pa mu je, kot poroča Euronews, Avstralija zaradi pesmi Heil Hitler preklicala vizum. West, ki je goreč podpornik Donalda Trumpa, je tako s svojimi dejanji učinkovito dosegel lastno izključitev iz osrednje glasbene industrije.