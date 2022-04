Zavijanje siren je postalo del nove življenjske rutine

V nadaljevanju preberite:

Skozi mesto – predvsem to velja za železniško postajo, ki je bila pred prvo svetovno vojno dnevno povezana s Trstom (in Ljubljano) – je v prvih štirih tednih vojne šlo tudi več kot 60.000 ljudi na begu pred rusko agresijo. Večina je odšla naprej, v države Evropske unije. A okoli 200.000 beguncev iz Kijeva, Harkova, Mikolajeva, Mariupolja in drugih mest, ki so se čez noč znašli v vojni vihri, je v razmeroma varnem Lvovu ostalo.