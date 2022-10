ZDA: Iran je z dobavo dronov kršil sankcije

Včerajšnji ruski napad na Kijev z droni kamikazami, v katerem je po zadnjih podatkih življenje izgubilo vsaj osem ljudi, dobiva vse širše mednarodne razsežnosti. Združene države Amerike so sporočile, da se strinjajo s svojimi zahodnimi zaveznicami, ki ocenjujejo, da so Iranci z dobavo eksplozivnih brezpilotnih letalnikov Rusiji kršili sankcije Združenih narodov. Resolucija 2231, povezana z iranskim jedrskim programom, prepoveduje tej državi prenos določenih vojaških tehnologij, je poročal BBC.

Proti Kijevu je v včerajšnjih jutranjih urah poletelo več deset dronov, eden od njih je zadel stanovanjski blok v okrožju Ševčenko. Nekaj ur po napadih je ruska vojska sporočila, da je zadela »vse predvidene tarče« v Ukrajini. »Ruske oborožene sile so nadaljevale napade z visokonatančnim orožjem in orožjem dolgega dosega (...) na vojaške poveljniške in nadzorne objekte ter na energetski sistem Ukrajine,« so zapisali na ruskem obrambnem ministrstvu.

Tako so se včeraj gasilci borili z ognjem po napadih z droni na glavno mesto Ukrajine, prvem po začetku ruske agresija na državo. FOTO: Jasujoši Čiba/AFP

Ukrajinska vojska, ki je nekaj dronov tudi sestrelila, je ugotovila, da gre za iransko orožje, ki je dobilo ime kamikaze po japonskih vojaških pilotih, ki so leteli na samomorilske misije. Iran sicer še vedno zanika kakršno koli vpletenost.

Iran so medtem včeraj doletele nove sankcije; zunanji ministri EU so jih uvedli zaradi smrti Mahse Amini in nasilnega zatrtja protestov, ki so izbruhnili po njeni smrti. Na seznam sankcioniranih so dodali 11 posameznikov in štiri pravne osebe, med njimi iransko moralno policijo in dva njena ključna posameznika – Mohameda Rostamija in Hadžahmada Mirzaeija. Ti so po mnenju EU odgovorni za smrt Aminijeve v policijskem pridržanju.

Strmoglavljenje lovca v mestu pod ruskim nadzorom

Število smrtnih žrtev v stanovanjskem naselju v mestu Jejsk na jugozahodu Rusije, kamor je včeraj zvečer strmoglavil ruski lovec, je medtem naraslo na 13. Glede na navedbe ruskega obrambnega ministrstva je bilo letalo namenjeno na vadbeni let.

Med letom je, kot so pojasnili v Moskvi, zagorel eden od motorjev letala, pilota sta se izstrelila, letalo pa je padlo na naselje, kjer je izbruhnil ogromen požar. Zajel je pet od devetih nadstropij stavbe, v kateri je živelo okrog 600 ljudi. Požar je gasilcem uspelo pogasiti v večernih urah, davi pa se je končala tudi iskalna in reševalna akcije na območju poškodovane stavbe. Med 13 žrtvami, kolikor so jih do zdaj odkrili, so tudi trije otroci. Še 19 ljudi je bilo poškodovanih.

Razdejanje v mestu Jejsk. FOTO: Stringer/AFP

Regionalni guverner Venjamin Kondratjev je zagotovil pomoč prizadetim prebivalcem in obljubil, da bodo poškodovano poslopje bodisi obnovili bodisi bodo zgradili nova stanovanja. Po njegovih besedah je bilo poškodovanih 17 stanovanj. Ruski preiskovalci so medtem sporočili, da so sprožili kazensko preiskavo strmoglavljenja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Danes zjutraj so sicer iz več ukrajinskih mest sicer poročali o novem valu eksplozij.