Trump oslabil dolar, najboljši teden za evro po svetovni gospodarski krizi

Evro je v preteklem tednu pridobil 4,4 odstotka vrednosti v primerjavi z dolarjem, situacija ta teden pa se za evro še izboljšuje. Agresivna in nepredvidljiva trgovinska politika Donalda Trumpa je ustvarila negotovost med investitorji, kar je imelo neposreden vpliv na vrednost ameriškega dolarja. Čeprav bi tarife praviloma morale dvigniti vrednost dolarja, se to ni zgodilo. Trumpove trgovinske vojne, ki so vključevale hitro spreminjajoče se tarife, so povzročile zmedo in negotovost med podjetji in investitorji. Na dan 12. marca 2025 je referenčni tečaj evra znašal 1,09 USD/EUR.

John Foley iz Financial Timesa je poudaril, da so podjetja želela vedeti, kam naj postavijo svoje premoženje, kar je bilo zaradi Trumpove politike težko predvideti. Ameriška centralna banka (FED) je sicer ohranjala visoke obrestne mere, kar bi običajno podprlo dolar, vendar to ni bilo dovolj za stabilizacijo valute. Kljub visokim obrestnim meram, ki bi morale privabiti vlagatelje, je dolar izgubljal vrednost. Investitorji so zaradi Trumpove politike postali previdni glede ameriškega gospodarstva.

Poleg tega je Trumpova politika povečala negotovost glede prihodnje gospodarske rasti ZDA. Atlanta Fedov model GDPNow je nakazoval, da bi lahko rast v prvem četrtletju upadla za 2,4 odstotka, to pa je še dodatno zmanjšalo zaupanje v dolar med vlagatelji. Negotovost, predvsem glede tarif in trgovinskih sporazumov, je povzročila, da so vlagatelji začeli iskati varnejše naložbe, to pa je zmanjšalo povpraševanje po dolarju kot »varnem zavetju« za investicije.

Agresivna in nepredvidljiva trgovinska politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ustvarila negotovost med investitorji, kar je imelo neposreden vpliv na vrednost ameriškega dolarja. FOTO: Leah Millis/Reuters

Trumpova politika je ustvarila več vprašanj kot odgovorov, kar je povzročilo, da so vlagatelji postali previdni glede dolarja. To je v kombinaciji z visokimi obrestnimi merami Ameriške centralne banke in negotovostjo glede gospodarske rasti ZDA povzročilo, da dolar ni uspel ohraniti svoje vrednosti, piše Euronews.

Nemčija napoveduje obsežne fiskalne reforme

Nemčija je nedavno napovedala obsežne fiskalne reforme, ki vključujejo več milijard evrov za obrambo in infrastrukturo. Ta poteza je povzročila val optimizma glede evropske gospodarske rasti, saj se pričakuje, da bodo te investicije spodbudile gospodarsko dejavnost in okrepile zaupanje v evro. Zaradi teh napovedi je evro dosegel najvišjo vrednost v zadnjih štirih mesecih, kar je povzročilo rekordno povpraševanje po opcijah v paru evro-dolar.

Nemčija, ki je bila dolgo časa znana po svoji fiskalni zadržanosti, je s tem korakom dala vedeti, da je pripravljena vlagati v prihodnost. Analitiki pri banki Brown Brothers Harriman menijo, da bi lahko stotine milijard evrov potencialnih naložb iz največjega evropskega gospodarstva zmanjšale potrebo Evropske centralne banke (ECB) po nadaljnjem zniževanju obrestnih mer za spodbujanje rasti. Ta fiskalni premik je spodbudil tudi Bank of America, da je izboljšala svoje napovedi za evro, pri čemer pričakujejo, da bo valuta do konca leta dosegla vrednost 1,15 dolarja.

Kljub temu pa bodo te reforme zahtevale politično podporo. Nemčija bo morda potrebovala podporo Zelenih za uresničitev teh reform, saj je potrebna dvotretjinska večina v parlamentu za spremembo ustave. Vendar pa analitiki Danske Bank menijo, da bodo ti ukrepi, če bodo sprejeti, pozitivno vplivali na nemško gospodarstvo.

Nemčija je nedavno napovedala obsežne fiskalne reforme, ki vključujejo več milijard evrov za obrambo in infrastrukturo. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Poleg tega so nedavni podatki pokazali, da je nemška industrijska proizvodnja januarja narasla za 2 odstotka na mesečni ravni, kar je preseglo pričakovanja. To, v kombinaciji z načrti vlade za obsežne naložbe, izboljšuje obete za največje evropsko gospodarstvo.

Nemška fiskalna politika je tako postala ključni dejavnik, ki vpliva na vrednost evra in pričakovanja glede evropske gospodarske rasti. Medtem ko se ameriško gospodarstvo sooča z negotovostjo zaradi trgovinskih politik Trumpa, Nemčija s svojimi obsežnimi reformami ponuja stabilnost in priložnosti za rast, kar privablja vlagatelje v evro, so mnenja analitiki pri Financial Times.

Pričakovanja glede prihodnosti evra in dolarja

Analitiki so razdeljeni glede prihodnje rasti evra. Nekateri napovedujejo nadaljnjo rast, drugi pa opozarjajo na tveganja, povezana z izvedbo nemških fiskalnih reform in negotovostjo v zvezi z ameriško gospodarsko politiko. Bank of America napoveduje, da bo evro do konca leta dosegel vrednost 1,15 dolarja. To napovedujejo na podlagi nemških fiskalnih reform, ki naj bi spodbudile evropsko gospodarsko rast in zmanjšale potrebo po nadaljnjem zniževanju obrestnih mer Evropske centralne banke. Michalis Rousakis iz Bank of America je dejal, da je nemški fiskalni paket prelomnica za evro in da bo ta valuta verjetno pridobila na vrednosti.

Vendar pa Goldman Sachs ostaja skeptičen in napoveduje, da bo evro padel pod pariteto z dolarjem. Kamakshya Trivedi iz Goldman Sachs opozarja na tveganja pri izvedbi nemških reform in na morebitno nadaljnjo gospodarsko moč ZDA, ki bi lahko negativno vplivala na evro. Po njihovih napovedih naj bi evro padel na 1,02 dolarja v treh mesecih in celo pod pariteto na 0,99 dolarja v enem letu.

Nemčija, ki je bila dolgo časa znana po svoji fiskalni zadržanosti, je s tem korakom dala vedeti, da je pripravljena vlagati v prihodnost. Analitiki pri banki Brown Brothers Harriman menijo, da bi lahko stotine milijard evrov potencialnih naložb iz največjega evropskega gospodarstva zmanjšale potrebo Evropske centralne banke (ECB) po nadaljnjem zniževanju obrestnih mer za spodbujanje rasti. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters

Na drugi strani pa nekateri analitiki opozarjajo na tveganja, povezana z ameriško gospodarsko politiko in trgovinskimi vojnami. George Saravelos iz Deutsche Bank je opozoril na potencialno izgubo statusa dolarja kot »varnega zavetja«, kar bi lahko vplivalo na vrednost evra. Sonal Desie iz Franklin Templeton pa meni, da evro še ni popolnoma pripravljen prevzeti vlogo dolarja kot »varnega zavetja«, saj evroobmočje še vedno nima dovolj globokih in likvidnih kapitalskih trgov.

Kljub tem deljenim mnenjem pa je jasno, da bo prihodnost evra in dolarja odvisna od številnih dejavnikov, vključno z izvedbo nemških fiskalnih reform, ameriško gospodarsko politiko in globalnimi gospodarskimi razmerami. Investitorji bodo pozorno spremljali te dejavnike in prilagajali svoje strategije glede na razvoj dogodkov.