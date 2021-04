ZDA se bodo umaknile iz Afganistana

Medtem ko je generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg danes pozval Rusijo, naj ustavi krepitev vojaške prisotnosti ob meji z Ukrajino in preneha podpirati proruske separatiste na vzhodu te države, pa iz ZDA prihajajo bolj spodbudne vesti.



Ameriški predsednik Joe Biden je odločil, da bodo umik ameriške vojske iz Afganistana končali do 11. septembra, s tem pa tudi najdaljšo ameriško vojno pet mesecev kasneje, kot je bilo načrtovano, je neimenovani predstavnik ameriške administracije povedal ameriškim medijem. 11. septembra bo minilo 20 let od terorističnih napadov v ZDA.

