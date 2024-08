Golob o zamenjavi vohunov: Sloveniji je uspel zgodovinski met

»Sloveniji je uspel zgodovinski met. Slovenija je dokazala, da je moč, ki jo imamo na mednarodni sceni, bistveno večja od naše velikosti,« je izmenjavo zapornikov pospremil predsednik vlade Robert Golob. Včeraj je govoril z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom, ko se mu je zahvalil za slovenski prispevek v tej veliki mednarodni zgodbi.

»Ne dvomite o tem, da sta bila ruska vohuna zelo pomembna,« pa je povedal državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Kako bo Slovenija iztržila uslugo zaveznikov v izmenjavi zapornikov? »Zaupanje drugih varnostnih služb, da s teboj delijo informacije. Dve partnerski službi, ameriška in nemška, bosta še tesneje sodelovala z nami. Igrali bomo v prvi ligi,« je na novinarsko vprašanje dogovoril Volk.

Je bila na račun izmenjave ruskih vohunov dosežena nižja kazen zanje na sojenju, ki je bilo sicer tajno? »Sodstvo je neodvisna veja oblasti,« je odgovoril Volk, a dodal, da se je Slovenija sama pogovarjala z rusko stranjo.

Spomnimo, kriminalisti so v začetku decembra 2022 po namigu zahodnih obveščevalnih partnerjev aretirali ruska vohuna Ano Valerevno Dulcevo in Artjoma Viktoroviča Dulceva, ki naj bi bila elitna agenta ruske obveščevalne službe SVR. Ruska vohuna sta na tajnem sojenju pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani priznala krivdo. Sodišče je vsakega od njiju zaradi vohunstva obsodilo na leto in pet mesecev zapora, zaradi overitve lažne vsebine pa na tri mesece zapora. Vsakemu je izreklo enotno kazen po leto in sedem mesecev zapora ter kazen izgona tujca iz države za obdobje petih let. V izrečeno kazen je vštet čas pridržanja ter čas, ki sta ga prestala v priporu.

Po naših informacijah se predsednik vlada sicer zavzema za strožje kazni za vohunjenje v Sloveniji. Te zdaj določa 358. člen kazenskega zakonika, ki pa do sedaj v samostojni Sloveniji še ni bil uporabljen, saj nihče še ni bil sodno preganjan zaradi vohunstva.