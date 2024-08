Otroka v Sloveniji obsojenih vohunov nista vedela, da sta Rusa

Artjom in Anna Dulceva, ki ju je Slovenija izročila v okviru izmenjave zapornikov, sta vohuna, je danes potrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da sta otroka vohunov šele na letalu, ki ju je iz Ankare pripeljalo v Moskvo, izvedela, da sta Rusa, in da tudi ne znata rusko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Otroka ilegalcev, ki sta prispela včeraj, sta šele na letalu iz Ankare izvedela, da sta Rusa. Ne govorita rusko,« je na novinarski konferenci izjavil Peskov. Ruski predsednik Vladimir Putin ju je zato ob sprejemu v Moskvi pozdravil v španščini. »Nista vedela niti, kdo je Putin. Tako delujejo ilegalci, ki se žrtvujejo zaradi svojega dela in predanosti službi,« je dodal Peskov.

Ilegalci so v ruskem obveščevalnem aparatu tisti vohuni, ki leta ali desetletja živijo v tujini pod lažno identiteto, zbirajo obveščevalne podatke in jih pošiljajo nazaj v Moskvo, pojasnjuje AFP.

Ruska vohuna so kriminalisti v Sloveniji priprli že v začetku decembra 2022. Moški in ženska naj bi bila v partnerski zvezi, imata dva otroka in argentinsko državljanstvo. Predstavljala sta se kot Maria Rosa Mayer Munoz in Ludwig Gisch, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev.

Tarča njunega vohunjenja je bila agencija Acer

Kot je poročal časnik Wall Street Journal, je bila tarča njunega vohunjenja v Sloveniji Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani nedaleč od njune hiše. Slovenijo pa sta uporabljala kot bazo za potovanja v Italijo, na Hrvaško in drugod po Evropi za stike z drugimi obveščevalci, ki sta jim prenašala ukaze iz Moskve.

Peskov je danes prav tako potrdil, da je Vadim Krasikov, ki je pred izmenjavo v Nemčiji prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi umora čečenskega poveljnika v Berlinu leta 2019, pripadnik ruske tajne službe FSB. Pojasnil je, da je služil v elitni enoti FSB, imenovani Alfa, in dodal, da je sodeloval tudi z ljudmi, ki delajo v varnostni službi predsednika.

V okviru ene največjih izmenjav zapornikov po koncu hladne vojne je bilo v Ankari v četrtek izmenjanih 24 zapornikov – osem Rusov in 16 zapornikov z Zahoda, tudi omenjeni ruski vohuni.

Osem izpuščenih ruskih državljanov je Putin v četrtek zvečer pozdravil na moskovskem letališču Vnukovo. V Rusijo so se poleg vohunov in Krasikova vrnili tudi Vadim Konoščenok, ki bi lahko bil povezan s FSB, domnevna člana ruske obveščevalne službe GRU Mihail Mikušin in Pavel Rubcov ter hekerja Roman Seleznev in Vladislav Kljušin.