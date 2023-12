Putin vendarle naznanil, da bo še kandidiral

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes vojakom, ki so se borili v vojni v Ukrajini, sporočil, da bo na volitvah leta 2024 ponovno kandidiral za predsednika, je poročal Reuters. To sicer ni posebno presenečenje, vendar pa do zdaj uradno tega še ni naznanil, niti ob napovedi volitev, ki bodo 17. marca.

Putin, ki mu je Boris Jelcin predsedniški mandat predal zadnji dan leta 1999, je bil predsednik dlje kot katerikoli drug ruski vladar po Josifu Stalinu in je presegel celo 18-letni mandat Leonida Brežnjeva. Po novi kandidaturi bo lahko na oblasti do 2030.

FOTO: Sergei Bobylyov/AFP

Ruski predsednik je novico sporočil po tem, ko je vojnim veteranom podelil najvišje rusko vojaško odlikovanje, zlato zvezdo Heroj Rusije. Pri tem ga je, kot piše Reuters, podpolkovnik Artjom Žoga menda prosil, naj ponovno kandidira. »Ne bom skrival, da sem v različnih obdobjih razmišljal drugače, vendar je zdaj čas za odločitev,« je odvrnil Putin. »Kandidiral bom za predsednika,« so bile njegove besede, prikazane tudi na televizijskih posnetkih.

Za 71-letnega Putina so volitve pravzaprav le formalnost. Ob podpori države, državnih medijev in skoraj popolni odsotnosti večinskega javnega mnenja bo zagotovo zmagal.

Opozicijski politiki so volitve označili za figov list demokracije, ki krasi po njihovem mnenju skorumpirano diktaturo Putinove Rusije.