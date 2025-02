Na podelitvi baft slavil papeški triler Konklave

Ne Emilia Pérez niti Brutalist, na podelitvi britanskih filmskih nagrad je slavil papeški triler Konklave nemškega režiserja Edwarda Bergerja. Film z Ralphom Fiennesom v vlogi kardinala, ki nadzira izvolitev novega papeža, je prejel štiri nagrade: za najboljši film, izjemen britanski film, prirejen scenarij in montažo. Prejel je tudi največ nominacij, dvanajst, njegova najostrejša konkurenca sta bila muzikal Emilia Pérez in drama Brutalist, prvi nominiran v enajstih katergotija, drugi v devetih.

Berger, ki je pred dvema letoma s predelavo filma Na zahodni fronti nič novega že prejel sedem baft, je tokrat ob prevzemu nagrade po poročanju Guardiana dejal: »Živimo v času krize demokracije. Institucije, ki so nas povezovale, nas zdaj razdvajajo. Včasih je težko ohraniti vero, zato snemamo filme.«

Nemški režiser Edward Berger z bafto za najboljši film. FOTO: Justin Tallis/Afp

Tudi Brutalist, drama o judovskem arhitektu, ki preživi holokavst, ameriškega igralca in filmskega ustvarjalca Bradyja Corbeta je prejel štiri bafte, med drugim za najboljšega režiserja, Adrien Brody pa si jo je prislužil za glavno moško vlogo. Film je prejel tudi nagradi za najboljšo izvirno glasbo in najboljšo kinematografijo. Ameriški zvezdnik Brody se je v svojem govoru zahvalil britanskemu občinstvu, ker je sprejelo njega in moja ustvarjalna prizadevanja. Pred nedavnim je namreč nastopil tudi na odru West Enda v igri The Fear of 13. Zadnje čase se v Angliji, kot je dejal, počuti kot doma.

V boju za bafto ga glavno moško vlogo je premagal Timothéeja Chalameta iz biografskega filma o Bobu Dylanu Popolni neznanec ter sedemkratnega nominiranca za bafto (in enkratnega zmagovalca) Fiennesa.

Adrien Brody si je prislužil bafto za glavno moško vlogo v filmu Brutalist. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Bafto za najboljšo žensko vlogo je prejela ameriška igralka Mikey Madison, ki je prepričala z glavno vlogo v filmu Anora, režiserja Seana Bakerja, kar je bilo tudi presenečenje večera, saj so bile stavnice usmerjene v Demi Moore (Substanca) in v Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths).

Muzikal Emilia Pérez francoskega režiserja Jacquesa Auidarda, ki ima tudi največ, 13 nominacij za oskarja (podelitev bo 2. marca), je prejel dve bafti, med drugim za najboljši tujejezični film – kljub še vedno trajajočim kljub denbatam o žaljivih objavah na družabnih omrežjih, ki jih je pred leti delila glavna igralka Karla Sofía Gascón.

Ameriški igralec Kieran Culkin in igralka Zoë Saldaña sta bila razglašena za zmagovalca v kategorijah stranskih igralcev. Culkin je zmagal z vlogo v komični drami Jesseja Eisenberga Resnična bolečina, Zoë Saldaña pa je bila nagrajena za vlogo v muzikalu Emilia Pérez.

Zoe Saldaña, ki je prejela do zdaj še vse nagrade za stransko žensko vlogo, podeljene v tej sezoni, in velja za osrednjo kandidatko za oskarja, se je ob prejemu nagrade zahvalila tudi Karli Sofía Gascón. FOTO: Justin Tallis Afp

Saldaña, ki je prejela do zdaj še vse nagrade za stransko žensko vlogo, podeljene v tej sezoni, in velja za osrednjo kandidatko za oskarja, se je ob prejemu nagrade zahvalila tudi Karli Sofía Gascón.

Med filmi z največ nominacijami za bafto so sicer še bili Žlehtnoba, Anora in drugi del franšize Dune s po sedmimi, šest nominacij sta zbrala Popolni neznanec in Kneecap, pet pa filma Nosferatu in Substanca.