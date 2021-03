Združeno kraljestvo preložilo popoln nadzor carin

Zaradi težav s trgovanjem po brexitu in zaradi pandemije covida-19 je Velika Britanija preložila napovedan nadzor uvoza za pol leta. Popoln nadzor carin bodo tako uvedli januarja 2022, je danes sporočila britanska vlada.



»To bo dalo podjetjem na voljo več časa, da se pripravijo na spremembe na meji in zmanjšamo možnost motenj, ko se bo gospodarstvo znova začelo odpirati,« piše v utemeljitvi.







Vlada je s preložitvijo uvedbe carin prisluhnila podjetjem, ki so pozivali k temu. Gospodarska združenja so pozdravila ukrep, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Velika Britanija je po končnem izstopu iz Evropske unije napovedala polletno prehodno obdobje glede carin. Z izstopom iz carinske unije so pri trgovanju nastopile nove ovire in uredbe. Januarja so na primer zabeležili upad trgovanja z EU.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: