Rusija nadaljuje z bombardiranjem ukrajinske kritične infrastrukture

Dan v ukrajinski prestolnici so ponovno zaznamovali alarmi pred zračnimi napadi. Ljudje so se – tudi zaradi grozljive ponedeljkove izkušnje – množično zatekli v zaklonišča. Okrepljena zračna obramba je na dan, ko je bil v Kijevu na obisku tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, preprečila večjo škodo.

Takoj po tem, ko so mestne oblasti razglasile konec nevarnosti zračnega napada, je Kijev ponovno hitro oživel. Mesto se je – kljub nekajmesečnemu zatišju – navadilo na novo normalnost in se nanjo, tako kot celotna Ukrajina, prilagodilo z zvrhano mero odpornosti in vzdržljivosti.

kot vse kaže, se bodo napadi z raketami in iranskimi brezpilotnimi letali nadaljevali: Kremelj namreč želi pozornost ukrajinskih sil z vzhoda in juga države ponovno prenesti na Kijev, obenem pa Rusija vztrajno uničuje esencialno – denimo energetsko – ukrajinsko infrastrukturo. In to tik pred začetkom zime. Ta bo, o tem ni nobenega dvoma, izjemno dolga.

Kijev je spet tarča ruskih napadov. FOTO: Reuters