Zeleni in liberalci so se začeli tipati

V nadaljevanju preberite:

Kaj vse deli in kaj združuje Zelene in liberalno FDP, ki morata doseči kompromise na številnih področjih, če naj bi vstopila v vlado pod vodstvom Olafa Scholza iz socialnodemokratske SPD? Že jutri se bosta vodstvi obeh strank sestali na prvem povolilnem tipanju terena. Medtem pa se v CDU vrstijo pozivi k odstopu predsednika Armina Lascheta, pod katerim je stranka na volitvah izgubila kar četrtino podpore izpred štirih let in pristala na drugem mestu. A Laschet ne razmišlja o odstopu, ampak o vodenju nove nemške vladne koalicije.