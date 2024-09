Zeleni prehod v deželi večnega sonca

V nadaljevanju preberite:

EU je sredi investicijskega zagona na Balkanu. Posojila in nepovratna sredstva iz proračuna EU se prepletajo ne le z domačimi viri in bilateralnimi donatorji, temveč tudi s posojili evropskih in mednarodnih finančnih institucij. Sofinancirajo velike infrastrukturne projekte, s katerimi se balkanske države na pristopni poti povezujejo med sabo in z državami EU.

Med akterji v regiji je bil opazen premik v razmišljanju v Bruslju, ozračje da je bolj osvežujoče. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v političnih smernicah, govoru na blejskem strateškem forumu in nalogah za kandidatko za komisarko Marto Kos jasno povedala, da širitev obravnava kot eno od prednostnih nalog.