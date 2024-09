Odzivi na resor: Od »zgodovinskega meta« do »ponižujočega postopka«

Slovenska kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos bo v novi sestavi Evropske komisije pristojna za širitev, je v Strasbourgu sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Dodala je, da postopek potrditve kandidature Kosove v Sloveniji še poteka. Obenem je potrdila, da je premierju Robertu Golobu poslala pismo s pomisleki glede Tomaža Vesela.

Marta Kos bo po besedah von der Leynove pristojna za širitev Evropske unije, pa tudi za vzhodno soseščino. Skrbela bo za nadaljnjo podporo Ukrajini, tudi pri njeni povojni obnovi. Robert Golob je v svojem odzivu dejal, da je Slovenija zadela zgodovinski met, saj je dobila ključ za mir na Balkanu in v Evropi nasploh. Poudaril je, da je resor delo zadnjih 20 let, in ne zgolj sedanje vlade.

»Resor širitve je dokaz, da je Slovenija cenjena in spoštovana v mednarodni skupnosti,« je takoj po razglasitvi slovenskega resorja Golob dejal v odzivu na napoved, da bo slovenska kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos v novi sestavi evropske komisije pristojna za širitev. Postopek potrditve njene kandidature v Sloveniji sicer še poteka.

Zvrstili so se tudi že prvi odzivi na dodelitev omenjenega resorja.

Nemec: Komisija bolj potrebuje Slovenijo kot Slovenija ta položaj

»Gre za resor pomemben za Slovenijo. V tem trenutku se zdi, da je komisija tista, ki bolj potrebuje Slovenijo kot Slovenija ta položaj. Za Slovenijo je prioriteta, da se ohranjata mir in stabilnost v regiji Zahodnega Balkana, prebivalcem pa da se pokaže perspektiva EU. Vse to pa omogoča gospodarsko sodelovanje, kar je za naša podjetja več kot koristno. Instrumenti, ki jih bo imela slovenska komisarka na voljo, so atraktivni,« se je na dodelitev resorja za širitev, vzhodno partnerstvo, vključno z obnovo Ukrajine, Marti Kos odzval evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/S&D). Ocenjuje še, da dodeljeni resor pomeni veliko več od pričakovanj, pa da gre za do sedaj najbrž najbolj pomemben resor za Slovenijo.

Marta Kos FOTO: Voranc Vogel/Delo

Romana Tomc (SDS/EPP) je ocenila, da je bil postopek imenovanja slovenskega kandidata za evropskega komisarja sramoten: »Resor je zanimiv, lahko veliko obeta, ampak kaj se bo zgodilo, pa danes ne moremo napovedovati, videli bomo čez pet let, koliko novih držav zahodnega Balkana bo postalo članic EU. Po tem bomo sodili uspešnost misije Slovenije na tem področju.«

»Postopek ni bil le zapleten, bil je ponižujoč za Slovenijo. Premier Golob je kot edini med predsedniki vlad umaknil svojega kandidata na zahtevo Ursulo von der Leyen. Gre za njeno popolno zmago nasproti Golobu, ki ni ohranil slovenske suverenosti v smislu tega, kar nam omogočajo pogodbe EU, da lahko Slovenija samostojno predlaga kandidata,« se je poslanka SDS, tako kot to že zadnji teden počne njena stranka, obregnila ob pismo, ki ga je šefica komisije poslala Golobu, njegov obstoj pa je bil danes dokončno potrjen. »Predsednica evropske komisije si je želela komisijo oblikovati po svojih merilih, uspela pa je pri najšibkejših državah,« je dejala Tomčeva.

Romana Tomc govori o Marti Kos kot potencialni kandidatki in opozarja, da bodo morali vsi kandidati prestati preverjanje na odboru JURI, ki je nekakšna protikorupcijska komisija evropskega parlamenta, ki preverja navzkrižja interesov. Pričakuje, da se bo za vsakega kandidata našlo kaj, tudi za Marto Kos. »Ne vemo, kakšno je vsebinsko dojemanje področja širitve. Bomo videli, kaj bo prineslo zaslišanje, če bo do njega sploh prišlo,« je povedala Romana Tomc.

Prebilič: Strateško pomemben resor

»Gre za strateško pomemben resor, kjer igra Slovenija, predvsem zaradi vloge na Zahodnem Balkanu, pomembno povezovalno vlogo. Tudi sam sem vedno zagovarjal več Evrope in nujnost širitve, saj je za evropski prostor bolje, da se države Zahodnega Balkana vključijo v EU – to prinaša več stabilnosti ter blaginje v regiji ter celotni EU. Ko pa govorimo o Ukrajini, bo ta resor zagotovo prevzel veliko odgovornost za obnovo, s katero bodo povezana tudi visoka denarna sredstva, ki jih bo EU namenila za pomoč Ukrajini. Želeli bi si, da bi Slovenija tukaj bolj poudarila svojo mirovniško vlogo ter nujnost večje mirovniške vloge celotne EU,« pa je povedal evropski poslanec Vladimir Prebilič (Vesna/Evropski zeleni).

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na družbenem omrežju X zapisala, da je novica iz Bruslja odlična in da bo Slovenija vodila pomembni resor širitve. Ministrica je še dodala, da se veseli sodelovanja pri nadaljnji podpori državam Zahodnega Balkana in vzhodne soseščine na poti.

Resor širitve, ki je v novi Evropski komisiji pripadel Sloveniji, je analitik Marko Lovec ocenil kot pomembnega in menil, da bi težko ciljali na več. Poudarja, da je širitev z Ukrajino in širšimi geopolitičnimi spremembami nazaj na dnevnem redu, pri čemer upa, da ne gre le za simbolne premike. Kot prednost Slovenije je izpostavil zmernost.

Glede strateškega vidika in vprašanja, kaj bi Sloveniji ustrezalo, je Lovec poudaril, da je širitev na Zahodni Balkan slovenska zunanjepolitična prioriteta. Gre za edino geopolitično regijo, ki jo ves čas poudarjamo kot za nas zanimivo, njena vključitev v EU pa je tudi v interesu z vidika varnosti, gospodarskega sodelovanja in vezi, ki jih imamo, je dejal.