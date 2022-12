Zelenski Elona Muska povabil v Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo kritiziral sporni predlog ameriškega milijarderja Elona Muska za končanje ruskega vojaškega posredovanja v Ukrajini in ga povabil na obisk v svojo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Musk je oktobra na twitterju sprožil polemiko, ko je predlagal mirovni sporazum, ki bi vključeval ponovno izvedbo referendumov, tokrat pod nadzorom Združenih narodov, v ukrajinskih regijah, ki si jih je septembra priključila Moskva, priznanje ruske suverenosti nad Krimskim polotokom ter nevtralnost Ukrajine.

Referendume naj bi ponovili v ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je Rusija nezakonito priključila na podlagi izidov spornih referendumov, ki jih mednarodna skupnost ne priznava.

Na sredinem dogodku, ki ga je organiziral ameriški časnik The New York Times, se je Zelenski posmehoval predlogu ameriškega milijarderja in dejal, da bi moral priti v Ukrajino.