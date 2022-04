Zelenski: Rusi so po umiku vsepovsod pustili mine

7.22 Ameriški obveščevalci: Spopadi na vzhodu Ukrajine se bodo stopnjevali v naslednjih dveh do treh tednih

Ameriški obveščevalci so objavili oceno, da se bodo boji na vzhodu Ukrajine, kjer Rusija koncentrira svoje sile, stopnjevali čez dva do tri tedne. Ruska vojska se v ta namen tudi umika iz Belorusije.

6.24 Zelenski: Rusi so povsod pustili mine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru na Facebooku izjavil, da je ruska vojska po umiku pustila na desettisoče, celo stotisoče primerov nevarnega orožja. »Okupatorji so pustili mine povsod. V hišah, ki so jih zasegli, na ulicah, poljih. Minirali so premoženje ljudi, avtomobile, vrata,« je navedel.

Opozoril je tudi na možnost, da bi Rusija uporabila kemično orožje. Nepreverjena poročila so poročala o njegovi uporabi v Mariupolju, kjer so se branilci zatekli na območje železarne Azovstal.

6.20 Velika Britanija preiskuje poročilo o uporabi kemičnega orožja v Mariupolju

Velika Britanija skuša po poročanju AFP preveriti poročila, da je Rusija v napadu na oblegano ukrajinsko mesto Mariupolj uporabila kemično orožje. »Poročajo, da so ruske sile morda uporabile kemična sredstva v napadu na ljudi v Mariupolju. Pod nujno sodelujemo s partnerji, da bi preverili podrobnosti,« je na Twitterju zapisala britanska zunanja ministrica Liz Truss. »Vsaka uporaba tovrstnega orožja bi pomenila brezčutno zaostritev konflikta, od Putina ter njegovega režima bomo zahtevali odgovornost.«

Ukrajinska poslanka Ivana Klimpuš je objavila, da je Rusija v Mariupolju uporabila »neznano snov« in da ljudje trpijo zaradi odpovedi dihanja. »Najverjetneje kemično orožje!« je tvitnila. Ukrajinski bataljon Azov je v sporočilu na Telegramu včeraj trdil, da je ruski dron odvrgel »strupeno snov« tako na ukrajinske čete kot civiliste v Mariupolu.

6.00 Tudi župan Mariupolja govori o najmanj 10.000 žrtvah obleganja

Župan Mariupolja Vadim Bojčenko je za tiskovno agencijo Associated Press izjavil, da je od začetka vojne v njem umrlo najmanj 10.000 civilistov, piše BBC. Na verjetnost izjemno visokega števila žrtev je včeraj opozoril tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Bojčenko je včeraj z neznane lokacije v Ukrajini, a izven Mariupolja, navedel, da so trupla na ulicah in da je v mestu še vedno okoli 120.000 civilistov, ki nujno potrebujejo hrano, vodo in zdravila.

Navedel je tudi, da je prejel poročila o Rusih, ki naj bi zbirali trupla in jih hranili v hladilnikih v velikem nakupovalnem centru, uporabljali pa naj bi tudi mobilne krematorije.