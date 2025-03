Zelenski preživel buren konec tedna

Obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Združenem kraljestvu je bil pravo nasprotje napetemu petkovemu srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Zelenski je bil deležen gostoljubnega sprejema britanskega premiera sira Keira Starmerja na Downing Streetu, kjer je dvojico pozdravila tudi množica podpornikov.

Kljub težavam in napetostim, ki jih je Zelenski doživel v Ovalni pisarni v ZDA, je ukrajinski predsednik ohranil pozitiven ton med obiskom v Združenem kraljestvu. Čeprav Washington ukrajinskega predsednika poziva k opravičilu in celo odstopu s položaja, Zelenski obžalovanja o pogovoru s Trumpom ni izrazil.

Ameriški predsednik Trump in ukrajinski predsednik Zelenski na napetem petkovem srečanju v Beli hiši. FOTO: Saul Loeb/AFP

Vodja za ameriško nacionalno varnost Mike Waltz je po burnem petkovem srečanju za CNN dejal, da ni prepričan, ali si Zelenski zares želi končati vojno v Ukrajini. »Potrebujemo voditelja, ki se lahko pogaja z nami in sčasoma z Rusijo,« je še dejal. Ukrajinski predsednik je po srečanju poudaril, da je še vedno pripravljen sodelovati z ZDA in se zavzemati za mir, vendar ne na račun ukrajinskih interesov in ozemeljske celovitosti.

Trumpu so v nedeljo očitali pogovore z Rusijo brez ukrajinske prisotnosti in opozorili, da je to v korist le Vladimirju Putinu. Ameriški predsednik je očitke o zbliževanju s Putinom ovrgel in dejal, da bi se morale ZDA namesto na ruskega predsednika osredotočiti na notranje varnostne izzive, kot so mamilarski karteli in migrantska kriza, poroča Guardian.

Predlog o enomesečnem premirju z Rusijo

Ukrajinski predsednik je med obiskom v Združenem kraljestvu izpostavil nekatere načrte za prihodnost, vključno z evropskimi varnostnimi zagotovili, ki jih snujeta Starmer in francoski predsednik Emmanuel Macron. Načrti so namenjeni krepitvi evropske vloge v konfliktu in zagotavljanju dolgoročne stabilnosti v ukrajinski regiji. Poleg tega je Zelenski seznanjen s predlogom o enomesečnem premirju, ki ga pripravljata Francija in Združeno kraljestvo, a za BBC ni želel komentirali, ali bi tak predlog sprejel.

V končni izjavi, ki jo je Zelenski podal izključno v ukrajinščini, da bi se izognil jezikovnim preprekam in napačni interpretaciji, je poudaril pomen ohranjanja pozitivnega odnosa, kar je ključno za ukrajinsko moralo in mednarodno podporo, piše BBC. A kljub podpori, ki jo je Evropska unija skupaj s Kanado ta konec tedna izrazila Ukrajini, bo za končanje vojne potrebno tudi sodelovanje iz ZDA.