Zelenski v nagovoru GS ZN pozval h kaznovanju Rusije

EU najostreje obsoja načrte za izvedbo nezakonitih referendumov s ciljem ruske prisvojitve delov regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje. Gre za novo brezobzirno kršitev neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine, veleva izjava, ki Rusijo ponovno poziva k spoštovanju Ustanovne listine ZN.

Vsi, ki bodo sodelovali pri takih nezakonitih referendumih in drugih kršitvah mednarodnega prava, bodo kaznovani, izjava pa napoveduje tudi nove sankcije proti Rusiji, takoj ko bo to usklajeno s partnerji, so zapisali.

Tudi ZDA proti Putinovim potezam

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je medtem napovedano delno mobilizacijo označil za potrditev težav, ki jih ima Rusija na bojišču, pa tudi nepopularnosti vojne in nepripravljenosti Rusov, da v njej sodelujejo.

»Predsednik Putin ne nastopa s pozicije moči, ampak gre za novo znamenje propadanja njegove misije. Povsem zaupamo, da bodo Ukrajinci še naprej izkazovali odločnost in pogum v boju za suverenost in neodvisnost,« je sporočil Blinken in prav tako obljubil nadaljevanje pomoči Ukrajini, dokler bo ta potrebna.