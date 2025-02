Zelenski: Za obrambo proti Rusiji imejte lastne oborožene sile

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na Münchenski varnostni konferenci Evropo pozval, naj deluje za lastno dobro in naj ima za obrambo proti Rusiji lastne oborožene sile v času, ko Trumpova administracija vzbuja dvome v sodelovanje ZDA pri obrambi stare celine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Od tega trenutka naprej bodo stvari drugačne in Evropa se mora na to prilagoditi,« je povedal Zelenski, ki je dodal, da verjame v Evropo in jo poziva, naj deluje za lastno dobro. Amerika ne bo ponudila zagotovil o varnosti, če ne bodo trdna tudi evropska zagotovila, je povedal. Evropo je pozval tudi k enotni in usklajeni zunanji politiki, da »bi bil lahko konec vojne naš prvi skupni dosežek«. Poudaril je, da se odločitev o Ukrajini ne sme sprejemati brez Ukrajine, odločitev o Evropi pa ne brez Evrope. Če bomo izključeni iz pogajanj o naši prihodnosti, bomo vsi izgubili, je dejal.

Obtožbe na rovaš Rusije

Zelenski je ponovno obtožil Rusijo, da je v petek napadla sarkofag jedrske elektrarne v Černobilu, kar naj bi po njegovem mnenju pokazalo, da si Rusija ne želi miru in ni pripravljena na dialog.

Putin ne more ponuditi resničnih zagotovil o varnosti, ne le zato, ker je lažnivec, temveč ker Rusija v trenutni situaciji potrebuje vojno, da lahko obdrži moč, je dejal Zelenski.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, naj bi Zelenski povedal tudi, da se Rusija pripravlja na nadaljnjo vojaško zaostrovanje. Še naprej krepi svoje oborožene sile in zaposluje dodatne vojake, je povedal Zelenski.

Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev naj bi Moskva nameravala svoje enote poleti premestiti v zavezniško Belorusijo. Ta meji na tri države članice Nata in je postala pomemben steber ruskih vojaških operacij, je dejal Zelenski.

Pri napotitvi vojakov v Belorusijo naj bi šlo sicer za vojaško vajo, je dejal Zelenski. Ob tem pa opozoril, da se je tako začela tudi ruska invazija Ukrajine pred skoraj tremi leti.

Ni jasno proti komu bi Rusija te sile uporabila, je dejal Zelenski. Pozval je ukrajinske zaveznike, naj pripravijo načrte za ravnanje ob morebitnem novem napadu Rusije.